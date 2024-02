Greta Gerwig premiata come Donna dell’Anno da Time nel 2024

Greta Gerwig: Donna dell’Anno su Time

Greta Gerwig è stata scelta come Donna dell’Anno da Time, nonostante sia stata esclusa dalla cinquina degli Oscar per la regia e il suo film “Barbie” non abbia vinto ai Bafta. Questa cineasta, nota per “Lady Bird” e “Piccole Donne”, è stata selezionata insieme ad altre dodici figure di spicco, definite “apripista”, che si sono distinte nel loro settore e hanno lavorato per aprire nuove strade per altre donne. Tra le altre figure di rilievo ci sono la premio Nobel Nadia Murad, la tennista Coco Gauff, l’economista Claudia Goldin (Nobel per l’economia) e la genetista Marlena Fejzo.

Greta Gerwig è attualmente a Londra per lavorare all’adattamento del primo libro delle Croniche di Narnia di C.S. Lewis per Netflix. Questo progetto, su cui ha iniziato a lavorare prima di dirigere “Barbie”, rappresenta per lei un impegno costante nel mondo del cinema. In una recente intervista a Time, ha dichiarato: “Per me la cosa giusta è continuare a fare film. A prescindere da ciò che accade, positivo o negativo, è importante andare avanti”.

Altalene Emotive per Greta Gerwig

Gli ultimi mesi sono stati un mix di emozioni contrastanti per Greta Gerwig: da un trionfo al botteghino con incassi da record per “Barbie” a una delusione durante la stagione dei premi. Nonostante abbia ricevuto una nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, è stata esclusa dalla categoria dei registi. Anche la protagonista del suo film, Margot Robbie, non è stata nominata come migliore attrice.

La regista ha vissuto un periodo di alti e bassi, passando da un successo commerciale straordinario a una mancata riconoscenza nelle cerimonie di premiazione. Nonostante le sfide incontrate, Greta Gerwig continua a dimostrare la sua determinazione nel mondo del cinema e la sua capacità di affrontare le difficoltà con resilienza.

Un Riconoscimento Meritato per Greta Gerwig

Essere scelta come Donna dell’Anno da Time è un riconoscimento meritato per Greta Gerwig, che ha dimostrato non solo il suo talento artistico, ma anche la sua forza e la sua dedizione nel settore cinematografico. Accanto ad altre figure di spicco, ha contribuito a ispirare e aprire nuove opportunità per le donne in diversi campi, lasciando un’impronta significativa nel panorama culturale contemporaneo.

