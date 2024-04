Greta Rossetti: una storia d’amore e un nuovo inizio

La dolce quotidianità con Sergio D’Ottavi

Greta Rossetti, reduce dal suo percorso nel Grande Fratello, sembra aver finalmente trovato la serenità accanto al suo compagno, l’ex gieffino Sergio D’Ottavi. La loro storia d’amore, nata lontano dalle telecamere del reality show di Mediaset, si sta consolidando sempre di più, mostrando una profonda complicità e una sincera felicità. I due giovani innamorati trascorrono numerosi momenti insieme durante i fine settimana, esplorando le bellezze dell’Italia e incontrando vecchi amici. Recentemente, Greta ha condiviso con i suoi follower su Instagram alcuni frammenti della sua vita a Jesolo, dove si è presa una pausa rigenerante prima di immaginarsi nuovi progetti lavorativi.

Il ritorno al lavoro dopo un breve riposo

La giovane influencer, attraverso le sue stories, ha voluto sincerarsi del benessere dei suoi fan, condividendo i motivi della sua temporanea assenza dai social: “Buongiorno meraviglie, come state? In questi giorni sono sparita un pochettino. mi sono voluta prendere dei giorni per me perchè ancora sto mettendo a posto tutto, sto cercando ancora di riprendermi perchè non mi sono ancora ripresa del tutto. Piano piano, con calma, vi prometto che nei prossimi giorni sarò molto più attiva, vi farò vedere le mie giornate, le mie cosine che ho da fare. Mi sono voluta prendere questo weekend per me, nulla, vi leggo sempre grazie per tutti i bellissimi messaggi“. Con la determinazione che la contraddistingue, Greta si prepara a riprendere in mano le redini della sua attività lavorativa, circondata dall’affetto e dal sostegno dei suoi fan.