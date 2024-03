Grey’s Anatomy: anticipazioni sulla stagione 20 e novità di cast

I fan di Grey’s Anatomy sono impazienti di scoprire cosa riserva la ventesima stagione della serie dopo la lunga pausa dovuta a scioperi e proteste. ABC ha finalmente annunciato che la serie tv, insieme allo spinoff Station 19, riprenderà presto le produzioni. Tra le novità di cast, il ritorno di Jessica Capshaw nel ruolo di Arizona e di Alex Landi nei panni di Nico. Inoltre, saranno introdotti nuovi personaggi come Natalie Morales e Freddy Miyares, promettendo una stagione ricca di emozioni.

Grey’s Anatomy: data di ripartenza e debutto della stagione 20

Grey’s Anatomy farà il suo ritorno giovedì 14 marzo su ABC, con la ventesima stagione che si preannuncia carica di colpi di scena e momenti intensi. In Italia, la serie dovrebbe debuttare su Disney+ ad aprile 2024, seguendo il consueto ritmo di trasmissione. Stesso discorso vale per Station 19, che si concluderà con la settima stagione in partenza il medesimo giorno. Gli appassionati possono quindi aspettarsi un mese di aprile denso di emozioni e colpi di scena.

Cosa riserva il futuro di Grey’s Anatomy e Station 19?

Le aspettative sono alte per ciò che riguarda il futuro delle due serie, ma sembra che i rapporti tra Grey’s Anatomy e Station 19 potrebbero cambiare radicalmente. Dopo il tentativo di unire sempre di più i due universi, la decisione di nominare due showrunner diversi potrebbe significare il distacco tra le due produzioni. Nonostante ciò, è previsto al momento soltanto un crossover nella prossima stagione, lasciando i fan con il fiato sospeso sulle sorti dei personaggi che tanto amano. La stagione 20 di Grey’s Anatomy avrà 10 puntate, così come Station 19 e 911, lasciando presagire ulteriori sviluppi e possibili rinnovi per il futuro.