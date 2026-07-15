Groovin’ Farm accende l’estate al Podere 676: birra agricola, DJ set e tramonto nel luppoleto di Fiumicino

Ultimo aggiornamento il 15 Luglio 2026 by Emiliano Belmonte
Domenica 26 luglio 2026 il Podere 676 Birrificio Agricolo, a Testa di Lepre, nel territorio di Fiumicino, inaugura Groovin’ Farm, un nuovo format estivo che unisce musica, natura, birra agricola e convivialità. Dalle 18:30 fino a tarda sera, il luppoleto del birrificio diventerà il palcoscenico di un evento gratuito, con prenotazione obbligatoria, organizzato insieme alle community Joina, Giàlosai.off e al DJ Marco Merisi.
L’obiettivo è offrire un’esperienza immersiva in cui agricoltura, territorio e musica open air si fondono in uno degli angoli più suggestivi della campagna romana.
Groovin’ Farm: il nuovo evento estivo del Podere 676
Nel periodo in cui il luppoleto raggiunge il suo massimo splendore, con le piante che superano i cinque metri d’altezza e i coni iniziano a svilupparsi, il Podere 676 apre le porte al pubblico per un appuntamento che celebra il legame tra terra, produzione agricola e convivialità.
Groovin’ Farm nasce come un format dedicato a chi desidera vivere un’estate diversa dal solito, lontano dal caos cittadino e immerso nel verde, tra birra agricola, street food, musica elettronica e tramonti nella natura.
L’evento è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria per garantire una migliore organizzazione e gestire gli accessi.
Podere 676, uno dei pochi birrifici agricoli del Lazio
Situato a Testa di Lepre, nel territorio di Fiumicino, il Podere 676 rappresenta una realtà unica nel panorama brassicolo laziale.
Qui la birra nasce direttamente dalla terra: una parte delle materie prime viene coltivata all’interno dell’azienda agricola, dando vita a produzioni che valorizzano il territorio e seguono una filiera corta.
Negli anni il birrificio è diventato un punto di riferimento per chi cerca esperienze autentiche tra grandi spazi immersi nel verde, un luppoleto visitabile, cucina agricola, birre prodotte in azienda ed eventi pensati per favorire l’incontro e la condivisione.
A raccontarne l’identità è lo slogan che accompagna il progetto:
“Campagna, Birra e Convivialità”.
Joina, Giàlosai.off e DJ Marco Merisi insieme per una serata speciale
Groovin’ Farm nasce dalla collaborazione tra quattro realtà accomunate dalla volontà di creare nuove occasioni di incontro.
Tra i protagonisti ci sarà Joina, la community che organizza aperitivi ed esperienze social dedicate a chi desidera conoscere nuove persone in contesti informali e curati.
La colonna sonora sarà affidata a Giàlosai.off, format romano specializzato in eventi musicali open air dedicati alla musica elettronica, protagonista negli ultimi anni di numerosi appuntamenti in diverse location della Capitale.
In console salirà anche DJ Marco Merisi, musicista, produttore e DJ romano con una lunga esperienza nella scena musicale italiana.
Birra agricola, Beer Garden e musica tra i filari di luppolo
L’appuntamento prenderà il via alle 18:30, quando il caldo estivo lascerà spazio ai colori del tramonto.
Gli ospiti potranno scegliere tra due diverse aree:
- Beer Garden, con tavoli prenotabili e servizio al tavolo.
- Sotto le Querce, uno spazio più informale dedicato alla convivialità, con tavoli condivisi, street food e servizio self-service.
Con il calare del sole il palco immerso nel verde diventerà il cuore della serata, accompagnando il pubblico fino a tarda sera con DJ set e musica open air.
L’idea è quella di offrire un nuovo modo di vivere la campagna romana, trasformandola in uno spazio dedicato non solo alla produzione agricola, ma anche alla cultura, alla socialità e al divertimento.
Un nuovo appuntamento dell’estate romana
Tra filari di luppolo, birre agricole prodotte in azienda, cucina agricola e musica, Groovin’ Farm punta a diventare uno degli eventi più originali dell’estate alle porte di Roma.
Il nuovo format del Podere 676 valorizza il territorio attraverso esperienze autentiche che mettono insieme natura, persone e produzioni locali, offrendo un’alternativa ai tradizionali appuntamenti cittadini.
Per chi desidera trascorrere una serata diversa tra musica, buon cibo e birra artigianale, Groovin’ Farm rappresenta l’occasione ideale per vivere il tramonto immersi nella campagna di Fiumicino.
Informazioni
Evento: Groovin’ Farm – Natura, Luppoleto, Birra Agricola & DJ Set
Data: Domenica 26 luglio 2026
Orario: dalle 18:30 fino a tarda sera
Dove: Podere 676 Birrificio Agricolo – Testa di Lepre (Fiumicino)
Ingresso: gratuito con prenotazione obbligatoria.