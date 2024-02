Gualtieri: 5 anni di cambiamenti, 10 anni per completare la trasformazione

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri: Dieci Anni per Cambiare la Capitale

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha espresso la sua determinazione a guidare la città per un decennio, affermando: “Roma si può governare, lo stiamo facendo, può diventare una città normale. Quando mi sono candidato lo sapevo che la situazione era difficile: con 5 anni si può fare molto, con 10 si può fare tutto e io voglio farlo per dieci anni“. Questa dichiarazione è stata rilasciata durante l’intervista a ‘Quarta Repubblica’.

Lavoro in Corso e Piani Futuri

Gualtieri ha sottolineato l’importanza di essere valutato dopo aver avuto il tempo necessario per realizzare le azioni programmate, affermando: “Io chiedo di essere giudicato quando ho avuto il tempo di fare le cose che andavano fatte. Su alcune cose io posso dire ‘mi servono più poteri’. Su altre invece dico: ‘mi servono tre anni per farlo’“. Questa visione a lungo termine guida il suo impegno per il futuro di Roma.

Obiettivi e Sfide da Affrontare

Affrontando le criticità evidenziate da recenti servizi riguardanti i problemi della Capitale, il sindaco ha affrontato diversi temi cruciali. Ha garantito che entro il 1 gennaio 2025, in vista del Giubileo, gli ascensori e i dispositivi di trasporto delle metropolitane saranno funzionanti al 95%, affermando: “Adesso stiamo all’85% che funzionano, perché c’è un 5% che è in attesa del collaudo da un’agenzia di Stato. Al Giubileo saremo al 95%“. Inoltre, ha evidenziato la complessità dell’immigrazione, sottolineando che nessun sindaco può risolvere completamente questo problema globale. Gualtieri ha enfatizzato l’importanza dell’integrazione e dell’assistenza alle persone vulnerabili, affermando: “Io i rifiuti li posso togliere, ma le persone non sono rifiuti, e non sanno dove andare. Non è un problema di decoro urbano ma di integrazione. Noi abbiamo aumentato i posti di accoglienza del 40%“.

Questo articolo riassume la determinazione e la visione a lungo termine del sindaco Roberto Gualtieri nel plasmare il futuro di Roma, affrontando le sfide attuali e pianificando azioni concrete per migliorare la qualità della vita nella Capitale.

