Gualtieri: Il sogno realistico per il futuro di Roma

Roberto Gualtieri lancia il ‘Laboratorio Roma 050’ per il futuro della città

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha lanciato il ‘Laboratorio Roma 050 – Il Futuro di una metropoli mondo’ durante il primo incontro pubblico coordinato da Stefano Boeri. Gualtieri ha sottolineato l’importanza di questo progetto, definendolo “un sogno realistico”. In un’ottica di trasformazione della città, il sindaco ha evidenziato le potenzialità straordinarie di Roma e l’obiettivo di creare una visione condivisa per mettere in rete le energie della comunità.

“Roma ha potenzialità straordinarie – ha detto ancora – non va solo vista per i suoi problemi ma come un laboratorio.”

La trasformazione di Roma verso il 2050

Gualtieri ha enfatizzato la complessità di Roma come città, caratterizzata da un mix unico tra spazi verdi e aree edificate, che la rende un punto di riferimento per la rigenerazione urbana. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni per guardare al futuro con un orizzonte temporale che arriva fino al 2050. Con investimenti significativi e l’avvio di cantieri, il piano di trasformazione della città è stato avviato, con l’obiettivo di completare il percorso entro il 2030 e il 2050.

“Abbiamo cercato questa impostazione ma non vogliamo fare da soli e abbiamo bisogno delle energie più fresche con l’orizzonte lungo del 2050 – ha concluso Gualtieri – Ora che abbiamo fatto partire investimenti e cantieri abbiamo lo scheletro: da qui al 2030 e al 2050 dobbiamo riempirlo.”

Roma verso l’innovazione e lo sviluppo sostenibile

Il sindaco Gualtieri ha sottolineato l’importanza di non limitarsi a rendere Roma più efficiente, ma di puntare a una trasformazione che includa l’innovazione come motore di uno sviluppo inclusivo. Tra le iniziative in corso, si annoverano la riqualificazione delle strade e delle infrastrutture di trasporto, l’implementazione della tecnologia 5G per la creazione di una smart city e il progetto della “città dei 15 minuti”. Con un piano di investimenti di 13 miliardi provenienti dal Next Generation Rome, la città si prepara a affrontare sfide cruciali per il suo sviluppo sostenibile.

