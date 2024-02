Gucci mette in vendita l'attico di lusso a Manhattan - avvisatore.it

La lussuosa penthouse di Gucci in vendita a New York

La prestigiosa penthouse di Maurizio Gucci, nipote del fondatore della celebre casa di moda Gucci, è attualmente in vendita a New York. Situata nell’Olympic Tower, l’attico di lusso si estende su due piani e offre una vista mozzafiato sulla città.

Con una superficie di oltre 800 metri quadrati, la residenza vanta una posizione privilegiata sulla Fifth Avenue, con spettacolari vedute sull’Empire State Building, il Rockefeller Center, il Chrysler Building e la St. Patrick’s Cathedral. I soffitti alti quasi 5 metri e le ampie finestre dal pavimento al soffitto permettono di godere appieno di questa magnifica vista.

L’appartamento dispone di due scale a chiocciola e due ascensori privati che conducono direttamente all’interno. Al 50° piano si trovano le otto camere da letto, ognuna con il proprio bagno en suite, oltre a due bagni di servizio. Le due suite principali offrono servizi spa come vasca idromassaggio e sauna, garantendo un’esperienza di lusso e relax.

Al 51° piano si trova la zona living, composta da un ampio soggiorno, due sale da pranzo, una biblioteca rivestita in legno e una sala di intrattenimento e cinema con lucernari che permettono di ammirare il cielo di New York. Un dettaglio unico è rappresentato dal camino funzionante, l’unico presente in tutto l’edificio.

L’appartamento continua con una palestra, una cucina per il personale e una cucina abitabile con vista sull’Empire State Building. L’intera penthouse è caratterizzata da un design elegante e raffinato, che riflette lo stile e il prestigio della famiglia Gucci.

L’Olympic Tower, dove si trova la residenza, è considerato uno dei migliori edifici di lusso di New York City. Conosciuto come un condominio “White Glove”, dove i portieri indossano uniformi e guanti bianchi, l’Olympic Tower è stato sviluppato da Aristotele Onassis e progettato dal rinomato studio di architettura Skidmore, Owings & Merrill.

L’edificio si sviluppa su 51 piani, con uffici commerciali ai piani inferiori e 225 appartamenti di lusso di fascia alta dai piani 22 al 51. La sua posizione centrale e le sue caratteristiche di lusso lo rendono uno dei condomini più ambiti di New York.

La penthouse di Gucci è attualmente in vendita al prezzo di 35 milioni di dollari, con la consulenza di Bill Kowalczuk e Ryan Serhant di Serhant. Una straordinaria opportunità per chi desidera vivere nel cuore di New York, circondato da lusso e bellezza.

