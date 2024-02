Gucci presenta la sua collezione Cruise 2025 a Londra il 13 maggio

Gucci presenta la collezione Cruise 2025 a Londra

La maison di moda Gucci ha annunciato che presenterà la sua collezione Cruise 2025 a Londra il 13 maggio. La scelta del luogo è un omaggio al profondo legame tra Gucci e la capitale britannica, che ha contribuito a creare la storia del marchio come emblema dell’artigianato italiano, della creatività visionaria e del design innovativo.

L’eredità di Gucci a Londra

La storia di Gucci a Londra inizia nel 1897, quando il fondatore Guccio Gucci lavorava come facchino e lift boy presso il prestigioso Savoy Hotel. Durante questo periodo, Guccio ebbe l’opportunità di entrare in contatto con l’élite internazionale e di assimilare nuove idee e interessi culturali. Ispirato da queste esperienze, Guccio tornò a Firenze e nel 1921 fondò la sua pelletteria, aprendo il primo negozio Gucci in Via della Vigna Nuova. Da allora, Gucci è diventato uno dei brand più importanti nel settore del lusso, con una forte enfasi sulla creatività, la tradizione artigianale e l’innovazione.

Gucci nel Gruppo Kering

Gucci fa parte del Gruppo Kering, che possiede alcuni dei brand più importanti nel settore della moda, della pelletteria, dei gioielli e degli occhiali. In occasione del centenario della maison, Gucci continua a ridefinire il concetto di lusso, mantenendo i suoi valori fondamentali. La presentazione della collezione Cruise 2025 a Londra rappresenta un’opportunità per approfondire il legame tra Gucci e la città che ha contribuito a plasmare la sua identità.

“La scelta di Londra per la presentazione della collezione Cruise 2025 è un modo per rendere omaggio al nostro patrimonio e alla nostra storia, e per esplorare ulteriormente il ruolo che la città ha avuto nel creare la narrazione del marchio Gucci nel corso degli anni”, ha dichiarato il direttore creativo di Gucci, Sabato De Sarno.

In conclusione, Gucci presenterà la sua collezione Cruise 2025 a Londra il 13 maggio, celebrando il legame tra il marchio e la capitale britannica. La storia di Gucci a Londra risale al 1897, quando il fondatore Guccio Gucci lavorava al Savoy Hotel. Da allora, Gucci è diventato uno dei brand più importanti nel settore del lusso, con una forte enfasi sulla creatività e l’innovazione. La presentazione della collezione Cruise 2025 rappresenta un’opportunità per approfondire il legame tra Gucci e Londra, e per esplorare ulteriormente il ruolo che la città ha avuto nella creazione dell’identità del marchio.

About The Author