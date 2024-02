Gucci svela la collezione Cruise a Londra: appuntamento a maggio

Gucci presenta la collezione Cruise 2025 a Londra

Gucci, il celebre marchio di moda italiano, svelerà la sua collezione Cruise 2025 a Londra il prossimo 13 maggio. La scelta della capitale britannica come location per l’evento è un omaggio al profondo legame di Gucci con questa città, che è intrinsecamente legata all’heritage del brand.

La storia di Gucci e il suo legame con Londra

La storia di Gucci ha inizio a Londra nel lontano 1897, quando il giovane Guccio Gucci trovò lavoro come facchino e lift boy presso il prestigioso Savoy Hotel. Mentre trasportava i bagagli attraverso le famose porte girevoli e azionava gli ascensori per raggiungere le camere e le suite, Guccio ebbe l’opportunità di entrare in contatto diretto con i gusti e lo stile di vita dell’élite internazionale. Questa esperienza gli permise di assimilare orizzonti più ampi e interessi culturali più cosmopoliti. Ispirato da queste esperienze, Guccio decise di fare del suo nome un simbolo dell’arte della valigeria e nel 1921 fondò la sua pelletteria omonima. Successivamente, nel 1921, aprì il primo negozio Gucci in via della Vigna Nuova a Firenze.

La collezione Cruise 2025 di Gucci

La collezione Cruise 2025 di Gucci sarà disegnata dal direttore creativo Sabato De Sarno. Questo evento rappresenta un’importante tappa nel calendario della moda, in cui i marchi presentano le loro collezioni per la stagione successiva. La collezione Cruise di Gucci è caratterizzata da uno stile unico e innovativo, che mescola elementi tradizionali con dettagli contemporanei. Sarà interessante vedere come il direttore creativo interpreterà l’heritage del brand in questa nuova collezione e come si rifletterà il legame con Londra, la città che ha ispirato Guccio Gucci fin dai suoi inizi.

In conclusione, Gucci presenterà la sua collezione Cruise 2025 a Londra il prossimo 13 maggio. Questo evento rappresenta un omaggio al legame profondo tra Gucci e la capitale britannica. La storia di Gucci ha inizio proprio a Londra, quando il fondatore Guccio Gucci lavorava come facchino presso il Savoy Hotel. La collezione Cruise 2025 sarà disegnata dal direttore creativo Sabato De Sarno e rappresenterà un’importante tappa nel mondo della moda. Sarà interessante vedere come Gucci interpreterà il suo heritage in questa nuova collezione e come si rifletterà il legame con Londra.

About The Author