Guede condannato per violenze alla sua ex: sorveglianza speciale disposta

Rudy Guede: misura della sorveglianza speciale disposta dal tribunale di Roma

Il tribunale di Roma ha deciso di adottare una misura di sorveglianza speciale nei confronti di Rudy Guede, cittadino ivoriano di 36 anni, precedentemente condannato per l’omicidio di Meredith Kercher nel novembre 2007. Questa decisione è stata presa in seguito all’applicazione, da parte della Procura di Viterbo, di un braccialetto elettronico e del divieto di avvicinamento all’ex compagna, che aveva denunciato l’uomo per episodi di violenza subiti.

Il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento

Nel dicembre scorso, Rudy Guede è stato sottoposto alla misura del braccialetto elettronico e al divieto di avvicinamento all’ex compagna. Questa decisione è stata presa dalla Procura di Viterbo, in seguito alle denunce di violenza subite dalla donna. Queste misure hanno lo scopo di garantire la sicurezza della vittima e di prevenire ulteriori episodi di violenza.

La scarcerazione di Rudy Guede nel 2023

Dopo circa 13 anni di detenzione, Rudy Guede è stato scarcerato nel 2023. L’uomo era stato condannato per l’omicidio di Meredith Kercher nel novembre 2007. La sua scarcerazione ha suscitato diverse polemiche e interrogativi sulla giustizia penale. Tuttavia, è importante sottolineare che la misura della sorveglianza speciale è stata adottata per garantire la sicurezza della vittima e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Queste misure di sorveglianza speciale rappresentano un importante passo avanti nella protezione delle vittime di violenza domestica e nel garantire la sicurezza della società nel suo complesso.

