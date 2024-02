Guenda Goria svela il sesso del bebè in diretta TV: delusione e accettazione

Guenda Goria e Mirko Gancitano: il sesso del bebè svelato a La Volta Buona

Guenda Goria e il suo compagno Mirko Gancitano hanno finalmente scoperto il sesso del loro bebè durante la loro partecipazione al programma televisivo di Rai Uno, La Volta Buona. L’annuncio è stato fatto da Caterina Balivo, che ha ospitato la coppia nel suo studio venerdì 16 febbraio. La notizia è stata condivisa con tutti i presenti, tra cui i futuri nonni Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. E così è stato rivelato che Guenda Goria aspetta un maschietto. Nonostante avesse sperato di avere una femminuccia, la 35enne si è detta molto felice della notizia.

“Speravo una femminuccia, ma va bene lo stesso… la prossima volta”, ha commentato Guenda, mentre il suo compagno Mirko Gancitano ha aggiunto: “Io in realtà ho sempre pensato sarebbe stato un maschietto”.

La pianista aveva annunciato la sua gravidanza qualche settimana fa durante un’altra ospitata televisiva a Storie Italiane su Rai Uno. Durante l’intervista con Eleonora Daniele, Guenda aveva sottolineato le difficoltà che aveva affrontato dopo la sua prima gravidanza, interrotta nel 2022, a causa dell’endometriosi. Non credeva che sarebbe stata possibile rimanere nuovamente incinta, considerando che le era stata asportata una tuba. Tuttavia, contro ogni aspettativa, è riuscita a rimanere in dolce attesa. Finora la gravidanza sta procedendo senza complicazioni.

Guenda Goria ha affrontato diverse sfide a causa della sua endometriosi. Nel 2022 ha avuto una gravidanza extrauterina che ha richiesto un ricovero d’urgenza. Durante questo periodo, le è stata asportata una tuba. I medici le avevano anche detto che l’unica tuba rimasta non funzionava correttamente e che sarebbe stata difficile per lei rimanere incinta. Ma contro ogni previsione, pochi mesi fa ha scoperto di aspettare un bebè insieme a Mirko Gancitano. Ora che è stato svelato il sesso del bebè, non resta che scegliere un nome per il piccolo maschietto.

La coppia è entusiasta di questa nuova avventura e non vede l’ora di accogliere il loro bambino. Auguri a Guenda Goria e Mirko Gancitano per questa meravigliosa notizia!

