Guerra a Gaza: Ultime notizie sull’Israele Hamas, 9 febbraio 2024

Biden critica l’azione militare di Israele a Gaza

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla risposta militare di Israele all’attacco di Hamas nella Striscia di Gaza. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Biden ha dichiarato che la condotta della risposta è stata “esagerata”. Ha sottolineato la necessità di una soluzione pacifica e ha affermato che si sta facendo pressione per un cessate il fuoco che possa portare alla liberazione degli ostaggi ancora trattenuti nella Striscia di Gaza.

La situazione umanitaria nella Striscia di Gaza

Biden ha anche evidenziato la difficile situazione della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. Ha affermato che molte persone innocenti stanno soffrendo e morendo a causa della fame e dei problemi causati dal conflitto. Ha sottolineato la necessità di porre fine a questa situazione.

Gli Stati Uniti non sostengono l’estensione delle operazioni militari a Rafah

Il portavoce della Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha dichiarato che gli Stati Uniti non sostengono l’estensione delle operazioni militari israeliane nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Ha affermato che ciò rappresenterebbe un disastro per i palestinesi che si trovano in questa zona, dove ci sono migliaia di sfollati provenienti da luoghi precedentemente evacuati e costantemente bombardati. Kirby ha sottolineato che l’esercito israeliano ha l’obbligo di proteggere i civili innocenti, in particolare coloro che sono stati spinti a sud dalle operazioni militari.

Israele annuncia l’intenzione di espandere la lotta contro Hamas a Rafah

Israele ha annunciato l’intenzione di espandere la lotta contro Hamas nella zona di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha dichiarato che l’esercito israeliano avrebbe raggiunto “luoghi dove non avevano ancora combattuto”, sia nel centro che nel sud dell’enclave. Ha sottolineato che l’obiettivo principale è la roccaforte degli ultimi militanti di Hamas rimasti a Rafah.

Vittime tra i civili, inclusi bambini

Secondo l’agenzia di stampa statale palestinese Wafa, almeno otto persone sono state uccise negli attacchi israeliani a Rafah. Tra le vittime ci sono almeno tre bambini. Inoltre, quattro persone sono state uccise e altre ferite nel bombardamento di un asilo che ospitava sfollati nella città di az-Zawayda, nel centro di Gaza, e una persona è rimasta uccisa in un bombardamento a Deir el-Balah.

La situazione nella Striscia di Gaza rimane critica, con un crescente numero di vittime civili e un urgente bisogno di assistenza umanitaria. La comunità internazionale continua a fare pressione per un cessate il fuoco e una soluzione pacifica al conflitto.

