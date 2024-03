Guida TV stasera 4 marzo 2024: tutti i canali

Guida TV stsera 4 marzo 2024:

Rai 1: serata all’insegna dell’intrattenimento e dell’informazione

18:45 – L’Eredità : Un appassionante quiz show che mette alla prova la cultura e la prontezza dei partecipanti.

– : Un appassionante quiz show che mette alla prova la cultura e la prontezza dei partecipanti. 20:00 – Tg1 : Il principale notiziario di Rai 1, offre aggiornamenti completi sugli eventi nazionali e internazionali.

– : Il principale notiziario di Rai 1, offre aggiornamenti completi sugli eventi nazionali e internazionali. 20:30 – Cinque Minuti : Una breve ma incisiva finestra su temi di attualità.

– : Una breve ma incisiva finestra su temi di attualità. 20:35 – Affari Tuoi : Il famoso game show ritorna con nuove emozionanti sfide.

– : Il famoso game show ritorna con nuove emozionanti sfide. 21:30 – Le indagini di Lolita Lobosco St 3 Ep 1 – Volo pindarico : La premiere della terza stagione, promette misteri avvincenti e colpi di scena.

– : La premiere della terza stagione, promette misteri avvincenti e colpi di scena. 23:35 – XXI Secolo : Un approfondimento sui temi più significativi del nostro secolo.

– : Un approfondimento sui temi più significativi del nostro secolo. 23:55 – Tg1 : Edizione notturna per gli aggiornamenti dell’ultima ora.

– : Edizione notturna per gli aggiornamenti dell’ultima ora. 00:00 – XXI Secolo: Continuazione del programma di approfondimento.

Rai 2: una serata tra realtà e finzione

18:00 – Tg Parlamento : Aggiornamenti diretti dal cuore della politica italiana.

– : Aggiornamenti diretti dal cuore della politica italiana. 21:20 – Boss in incognito 2024: Max Giusti rivela il mondo nascosto dietro le quinte delle aziende italiane.

Rai 3: focus sull’attualità

19:00 – Tg3 : Notizie e aggiornamenti completi.

– : Notizie e aggiornamenti completi. 21:20 – Presa diretta – Il salario delle donne: Un’inchiesta approfondita sulle disparità salariali di genere.

Rai 4: serata all’insegna del brivido

21:20 – Resident Evil: Welcome to Raccoon City: Immergiti nel rinnovato universo di Resident Evil con un mix di azione e mistero.

Canale 5: reality e intrattenimento

21:20 – Grande Fratello 2024: Scopri le novità della nuova edizione del reality più seguito.

Italia 1: adrenalina e azione

21:20 – Fast & Furious 8: Segui le nuove avventure ad alta velocità di Dom, Letty e del team.

Canale 20 mediaset: serata di coraggio e avventura

21:03 – Lone Survivor: Un intenso racconto di sopravvivenza e coraggio ambientato nelle aspre terre dell’Afghanistan.

Rete 4: approfondimento e attualità

21:20 – Quarta repubblica: Nicola Porro esplora le tematiche più scottanti del dibattito pubblico.

