Gup di Brescia proscioglie Massimo Cellino dai reati fiscali

Massimo Cellino prosciolto dall’accusa di reati fiscali

Il gup del tribunale di Brescia, Giulia Costantino, ha deciso di prosciogliere il presidente del Brescia calcio, Massimo Cellino, dall’accusa di reati fiscali. La vicenda giudiziaria, iniziata a febbraio 2021, si è conclusa con il proscioglimento di Cellino in udienza preliminare. Non ci sarà quindi un processo per l’imprenditore sardo, a meno di un eventuale ricorso da parte della Procura.

La questione riguardava il capitolo dell’esterovestizione della Eleonora Ltd, società di proprietà di Cellino. Nel corso delle indagini, erano stati sequestrati 59 milioni di euro all’imprenditore, che sono stati restituiti solo alcuni mesi dopo. Tuttavia, il gup Costantino ha stabilito che non sono stati commessi reati fiscali da parte di Cellino.

Una vicenda giudiziaria conclusa, ma con possibili ricorsi

Con il proscioglimento di Massimo Cellino, si chiude una vicenda giudiziaria che ha tenuto banco per diversi mesi. Tuttavia, non è escluso che la Procura possa presentare un ricorso contro la decisione del gup. In tal caso, la questione potrebbe essere riaperta e portata davanti ad un’altra istanza giudiziaria.

Cellino e il suo futuro nel calcio

Dopo il proscioglimento dall’accusa di reati fiscali, Massimo Cellino può ora concentrarsi sul suo ruolo di presidente del Brescia calcio. La decisione del gup rappresenta una vittoria per l’imprenditore sardo, che ha sempre sostenuto la sua innocenza. Cellino ha dimostrato di essere determinato a difendere la sua reputazione e a continuare a svolgere il suo ruolo nel mondo del calcio.

Cellino ha commentato la decisione del gup dicendo: “Sono felice che la verità abbia prevalso. Ho sempre sostenuto la mia innocenza e ora posso finalmente concentrarmi sul futuro del Brescia calcio”.

Nonostante il proscioglimento, la vicenda giudiziaria ha comunque avuto un impatto sulla reputazione di Cellino e del Brescia calcio. Sarà interessante vedere come l’imprenditore sardo gestirà questa situazione e come il club si riprenderà da questa turbolenza.

