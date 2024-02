"Hamas: Il leader Sinwar filmato in fuga all'interno di un tunnel" - avvisatore.it

Il leader di Hamas in fuga: Israele diffonde un video esclusivo

Israele ha ottenuto un video che mostra il capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, insieme alla moglie e ai suoi figli, in uno dei tunnel sotterranei di Khan Yunis, nel sud dell’enclave palestinese. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno reso pubblico il filmato, che mostra Sinwar in buona salute mentre tiene una borsa. Queste sono le prime immagini del leader di Hamas dall’attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele.

Il video, della durata di circa un minuto, è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza di Hamas all’interno dei tunnel e recuperato dalle truppe dell’IDF che operano nella città. Le immagini mostrano Sinwar e la sua famiglia guidati da un membro di Hamas attraverso i tunnel di Khan Yunis.

Le IDF hanno condiviso il video sui social media con il seguente commento: “Avvistato: Yahya Sinwar in fuga e nascosto nella sua rete di tunnel terroristici sotterranei mentre i civili di Gaza soffrono sulla superficie sotto il regime terroristico di Hamas. Non esiste un tunnel abbastanza profondo in cui possa nascondersi“.

Un’immagine rara: il leader di Hamas nelle profondità dei tunnel

Il video diffuso dalle IDF offre una rara visione del leader di Hamas, Yahya Sinwar, mentre si muove attraverso i tunnel sotterranei di Khan Yunis. Sinwar, che sembra in buona salute, è accompagnato dalla moglie e dai suoi figli, guidati da un membro di Hamas. Le immagini mostrano Sinwar con una borsa, probabilmente contenente oggetti personali o documenti importanti.

Questo è il primo avvistamento di Sinwar dopo l’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023. Il video, della durata di un minuto, è stato recuperato dalle telecamere di sorveglianza di Hamas all’interno dei tunnel e successivamente acquisito dalle truppe dell’IDF. Le immagini confermano che Sinwar è ancora attivo e si nasconde all’interno della rete di tunnel di Hamas.

La reazione di Israele: Sinwar non troverà rifugio nei tunnel

Le IDF hanno diffuso il video di Yahya Sinwar per sottolineare la sua fuga e il suo nascondiglio all’interno dei tunnel terroristici di Hamas. Attraverso i social media, le IDF hanno commentato: “Non esiste un tunnel abbastanza profondo in cui possa nascondersi“. Questa dichiarazione evidenzia la determinazione di Israele nel rintracciare e neutralizzare i leader di Hamas.

Il video mostra Sinwar e la sua famiglia che si spostano da un tunnel all’altro sotto la guida di un membro di Hamas. Queste immagini mettono in luce la complessità e l’estensione della rete di tunnel di Hamas, utilizzata per scopi terroristici. Israele intende contrastare questa minaccia e garantire la sicurezza dei suoi cittadini.

In conclusione, il video diffuso da Israele offre una rara visione del leader di Hamas, Yahya Sinwar, mentre si nasconde all’interno dei tunnel sotterranei di Khan Yunis. Le immagini confermano che Sinwar è ancora attivo nonostante l’attacco di Hamas contro Israele. Israele ha sottolineato la determinazione nel rintracciare e neutralizzare i leader di Hamas, sottolineando che non esiste un tunnel abbastanza profondo in cui possano nascondersi.

About The Author