Hamas incolpa Israele per mancato accordo sulla tregua

Hamas chiede una completa cessazione dell’aggressione

Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha ribadito la richiesta di una “completa cessazione dell’aggressione” da parte di Israele nei confronti della Striscia di Gaza. Questa richiesta include anche il “ritiro dell’esercito di occupazione (le forze israeliane, Idf) da Gaza” e la “revoca dell’assedio ingiusto” imposto all’enclave palestinese. La dichiarazione è stata riportata dalla tv satellitare al-Jazeera, evidenziando la ferma posizione del leader di Hamas di fronte alle operazioni militari israeliane in corso dall’attacco del 7 ottobre in Israele.

Hamas insiste sulla necessità di porre fine all’aggressione israeliana.

Ismail Haniyeh ribadisce le richieste chiave del movimento palestinese.

Appello per la liberazione dei prigionieri palestinesi

Inoltre, Haniyeh ha sollevato la questione dei prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, chiedendo alle autorità israeliane la loro liberazione. Ha anche criticato Israele per la mancanza di progressi nel raggiungere un accordo che possa porre fine al conflitto in corso. Il giornale ‘Filastin’, affiliato al gruppo Hamas che controlla la Striscia di Gaza dal 2007, ha riportato le parole del leader palestinese.

Hamas si batte per la liberazione dei prigionieri palestinesi detenuti da Israele.

Haniyeh denuncia l’inerzia di Israele nel trovare una soluzione al conflitto.

Impegno per fermare il massacro e negoziati per lo scambio di prigionieri

Haniyeh ha sottolineato l’impegno di Hamas nel trattare con i mediatori per porre fine all’aggressione contro il popolo palestinese. L’obiettivo principale dei negoziati attuali è raggiungere un accordo per lo scambio di prigionieri, con particolare attenzione alla liberazione dei detenuti più anziani e di coloro che hanno ricevuto condanne pesanti. Il leader di Hamas ha enfatizzato che il movimento palestinese sta utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione per fermare il “massacro” perpetrato dall’avversario.

Hamas si impegna attivamente nei negoziati per lo scambio di prigionieri.

Ismail Haniyeh evidenzia la determinazione di fermare le violenze contro il popolo palestinese.

