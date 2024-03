Happy Face: la brutale verità di Melissa Moore, figlia del serial killer Keith Hunter Jesperson

Paramount+ ha annunciato la produzione di una nuova serie intitolata “Happy Face”, ispirata alla vera storia di Melissa Moore, figlia del famigerato serial killer Keith Hunter Jesperson. Gli autori di successi televisivi come “Evil” e “The Good Wife”, Robert e Michelle King, si sono uniti alla sceneggiatrice Jennifer Cacicio per portare sullo schermo questa drammatica vicenda.

Il cast stellare di Happy Face

Annaleigh Ashford, nota per le sue interpretazioni in serie come “Ecco a voi i Chippendales” e “Masters of Sex”, vestirà i panni della protagonista della serie. A fianco di lei, il rinomato attore cinematografico Dennis Quaid, noto per le sue performance in produzioni televisive come “Goliath” e “Lawman: La storia di Bass Reeves”. Completano il cast James Wolk, volto noto di serie TV come “Ordinary Joe”, nonché parte integrante di successi come “Mad Men” e “Zoo”.

La trama di Happy Face

La storia si apre con una telefonata sconvolgente: Keith Hunter Jesperson contatta sua figlia Melissa Moore dopo anni di silenzio. Quando Melissa venne a conoscenza dell’oscuro passato del padre, colpevole dell’omicidio di otto donne e noto come “Happy Face” dai media, aveva solo 15 anni. Dal carcere, l’uomo cerca un contatto con la figlia confessando un omicidio per cui un’altra persona è stata accusata. Determinata a fare luce sulla verità, Melissa si imbarca in un’indagine che metterà in discussione tutto ciò che pensava di sapere sulla propria famiglia, oltre a svelare le devastanti conseguenze che gli atti del padre hanno avuto sulle famiglie delle vittime.

Nuovi dettagli sull’uscita e la produzione

Paramount+ ha ordinato otto episodi di “Happy Face”, con le riprese programmate per la primavera a Vancouver e il rilascio in streaming atteso per il 2025. La serie promette di immergere gli spettatori in un’avvincente narrazione che esplora non solo i crimini scioccanti di un serial killer, ma anche il coraggio e la determinazione di chi si batte per la verità e la giustizia.