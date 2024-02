Harry a Londra per Re Carlo, ma Meghan è d’accordo?

Meghan Markle delusa dal ritorno del principe Harry nel Regno Unito per vedere suo padre malato

Il principe Harry ha fatto ritorno nel Regno Unito per visitare suo padre, il principe Carlo, che è stato recentemente diagnosticato con un cancro dopo un intervento per un ingrossamento della prostata. Tuttavia, sembra che Meghan Markle non sia stata felice di questa decisione. Secondo l’esperta reale Angela Levin, la duchessa di Sussex non sarebbe contenta della riconciliazione tra padre e figlio, indipendentemente dalla sua durata. Levin ha dichiarato a Gb News: “Penso che Harry avrà una grande sfida nel riavvicinarsi a suo padre. Non credo che Meghan ne sarà contenta e Harry dovrà superare molte difficoltà, sia che deluda Meghan o che deluda suo padre”. L’autrice reale ha anche affermato di non credere che l’incontro tra Harry e Carlo metterà fine alla loro separazione a causa di Meghan: “Non credo in un riavvicinamento. Non accadrà perché Meghan non lo permetterà”.

Harry parte per il Regno Unito senza Meghan e i loro figli

Prima di rendere pubblica la notizia e di avvisare gli altri membri della famiglia reale, il principe Carlo ha telefonato a suo figlio Harry per informarlo della sua malattia. Harry ha deciso immediatamente di partire per Londra dalla sua casa a Montecito, in California, per vedere suo padre. Tuttavia, ha intrapreso il viaggio da solo, senza la moglie Meghan Markle e i loro due figli, il principe Archie e la principessa Lilibet. Non è chiaro perché Meghan non abbia accompagnato Harry nel suo viaggio nel Regno Unito, ma sembra che la sua assenza sia stata una scelta consapevole.

Speranze di riconciliazione tra padre e figlio

Molti speravano che il ritorno di Harry nel Regno Unito per vedere suo padre avrebbe potuto ricucire il rapporto fratturato tra i due. Tuttavia, secondo Angela Levin, questa riconciliazione non sarà facile. Levin ha sottolineato che Meghan Markle non sarà contenta della situazione, indipendentemente dal suo esito: “Non importa quanto breve sarà questo incontro, non credo che Meghan ne sarà contenta. Penso che Harry avrà una grande sfida nel riavvicinarsi a suo padre”. Levin ha anche affermato che Harry dovrà superare molte difficoltà, sia che deluda Meghan o che deluda suo padre. Nonostante le speranze di una riconciliazione, sembra che il cammino verso una relazione più stretta tra padre e figlio sia ancora lungo e difficile.

