Harry e Meghan: Dipendenti della Corona per la loro sopravvivenza

Harry e Meghan: il fallimento dei loro progetti

L’esilio dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, sembra essere un percorso senza fine. Ogni tentativo di avviare un nuovo business si rivela un fallimento. Non si può parlare di sfortuna, ma piuttosto di una mancanza evidente di prospettive. Dopo il podcast di Meghan Markle e le deludenti produzioni cinematografiche di Harry, è chiaro che la coppia non ha altra scelta se non monetizzare sulla loro condizione reale, nonostante abbiano deciso di allontanarsi dalla Corona con la Megexit.

Il nuovo sito con lo stemma reale

La prova definitiva di questa situazione è il nuovo sito lanciato da Meghan e Harry, che sostituisce il precedente Archwell.com. Oltre allo stile minimalista e alla mancanza di contenuti, è impossibile non notare l’abbondanza di stemmi e titoli reali presenti sul sito. Questa ostentazione del loro status reale avrebbe sicuramente infastidito la regina Elisabetta, che aveva vietato alla coppia di utilizzare il titolo per scopi commerciali non legati ai doveri di corte. Tuttavia, i duchi di Sussex sembrano pronti a passare da “reali” a “influencer reali”, sfruttando al massimo l’unica benedizione della loro vita: la Corona.

La sfacciataggine di Harry e Meghan

Il nuovo sito rivela ancora una volta le intenzioni della coppia, giustificando così la rabbia del principe William nei confronti del viaggio di Harry a Londra dopo l’annuncio della malattia di re Carlo III, definendolo una mera “operazione di pubbliche relazioni”. Ciò che lascia sbalorditi è la sfacciataggine con cui la coppia sfrutta il loro status reale, nonostante si siano volontariamente allontanati. Questo dettaglio non è sfuggito nemmeno alla stampa inglese, che ha polemizzato sul fatto che Harry abbia “dimenticato” di menzionare la sua appartenenza alla Royal Family nelle sue biografie sul sito. Nonostante ciò, lo stemma della Corona è presente ovunque, dimostrando ancora una volta che i duchi di Sussex non possono fare a meno di monetizzare sulla loro condizione reale.

