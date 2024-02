Harry, il cancro di Carlo e la voglia di tornare: la struggente storia di un uomo determinato

Il desiderio del Principe Harry di tornare nel Regno Unito per aiutare il padre malato

Secondo l’autore reale Tom Quinn, il Principe Harry desidererebbe tornare nel Regno Unito per aiutare suo padre, il principe Carlo, malato di cancro. Quinn ha rivelato che Harry è rimasto “visibilmente scioccato e sconvolto” dalla notizia e avrebbe voluto fare qualcosa di “pratico” per supportarlo. Tuttavia, la situazione si complica a causa delle tensioni familiari e dell’opposizione di sua moglie, Meghan Markle.

Harry sa che non gli sarà mai permesso di diventare un reale part-time e restare sei mesi negli Stati Uniti e sei mesi nel Regno Unito. La famiglia non si fida più di lui e Meghan è contraria. C’è troppo cattivo sangue ormai per una remota possibilità, ha dichiarato Quinn.

Le complicazioni legate alla presenza di Meghan Markle

La presenza di Meghan Markle rappresenta un ostacolo significativo al desiderio del Principe Harry di tornare nel Regno Unito. Secondo Quinn, Meghan è assolutamente contraria all’idea e le tensioni all’interno della famiglia reale complicano ulteriormente la situazione.

Harry non tornerà nel Regno Unito senza Meghan, nemmeno per qualche mese. Ha dovuto comunque fare la proposta, ma qualsiasi altra cosa sarebbe apparsa insensibile e indifferente, ha sottolineato l’esperto reale.

La famiglia reale respinge l’offerta di aiuto di Harry

Nonostante il desiderio del Principe Harry di aiutare suo padre durante la malattia, la famiglia reale ha respinto l’offerta. Fonti di palazzo hanno confermato che non c’è spazio per un ritorno temporaneo ai doveri reali da parte di Harry, sottolineando che la situazione attuale non permette un riavvicinamento.

Gli insider hanno affermato che non c’è modo di tornare indietro per Harry e che la famiglia reale ha chiarito di non aver bisogno del suo aiuto durante questo periodo delicato, riporta il Sunday Telegraph.

