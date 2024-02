“Harry rivela dettagli sconvolgenti sulla lotta di suo padre Carlo contro il cancro”

Il principe Harry parla della diagnosi di cancro di suo padre in un’intervista esclusiva a Good Morning America

Il principe Harry si prepara a rivelare dettagli intimi sulla sua vita con Meghan e sulla salute di suo padre, re Carlo, in un’intervista esclusiva a Good Morning America. Durante il colloquio condotto da Will Reeve, figlio del celebre attore Christopher Reeve, Harry si aprirà anche sui suoi sforzi per sostenere i guerrieri feriti attraverso gli Invictus Games.

L’annuncio dell’intervista è stato fatto da Good Morning America su Twitter, accompagnato da un breve video che mostra Harry e Reeve a Whistler, in Canada, dove i Sussex si trovavano per partecipare all’evento sportivo. Nella clip, Harry parla di Meghan, della sua passione per il supporto ai veterani e della salute di suo padre. L’immagine di re Carlo che lascia la London Clinic il 29 gennaio è stata anche condivisa per suscitare l’interesse dei fan.

Il viaggio in Canada è avvenuto poco dopo il ritorno di Harry da una visita a Londra, dove ha trascorso 45 minuti con suo padre dopo la diagnosi di cancro. Dopo l’incontro, Harry è stato visto alla cerimonia di premiazione della NFL a Las Vegas e ha saltato il Super Bowl della scorsa domenica. Ora, il principe si prepara a condividere i dettagli di questi eventi e molto altro ancora in un’intervista che sicuramente attirerà l’attenzione di tutto il mondo.

