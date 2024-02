Hi-tech: proiezioni, wifi e 3D rivoluzionano le chiese

Devotio 2024: le ultime novità tecnologiche per il mondo ecclesiale

La quarta edizione di Devotio, la fiera internazionale dedicata al settore religioso, si terrà dall’11 al 13 febbraio presso il quartiere fieristico di BolognaFiere. L’evento, che ospiterà oltre 200 espositori provenienti da 18 Paesi diversi, presenterà le ultime novità tecnologiche destinate al mondo ecclesiale.

Opere d’arte sacra riprodotte con stampanti 3D e visori immersivi per le visite alle chiese

Tra le soluzioni hi-tech che saranno presentate a Devotio, ci saranno sofisticati sistemi in grado di scannerizzare opere d’arte sacra, come statue e crocifissi, per poi riprodurle ad alta risoluzione con stampanti 3D. Queste riproduzioni potranno essere esposte al pubblico a grandezza naturale o in scala ridotta come oggetti devozionali o souvenir.

Inoltre, saranno presenti visori immersivi che permetteranno ai visitatori di vivere esperienze virtuali durante le visite alle chiese e alle basiliche. Questa tecnologia permetterà di accompagnare i pellegrini e i turisti in un viaggio virtuale attraverso i luoghi sacri.

Amplificazione wifi e sistemi di automazione per la gestione degli edifici religiosi

Un’altra innovazione tecnologica che sarà presentata a Devotio riguarda la diffusione audio delle celebrazioni. Saranno utilizzati apparecchi di amplificazione collegati tramite la rete wifi, che permetteranno una migliore qualità del suono durante le cerimonie religiose.

Inoltre, saranno presenti sistemi di automazione che permetteranno di gestire a distanza l’illuminazione, le campane e la sicurezza degli edifici religiosi. Questi sistemi potranno essere controllati tramite un’app installata sullo smartphone, offrendo una maggiore comodità e facilità di gestione.

Incontri per professionisti e operatori del settore religioso

Durante Devotio 2024, saranno organizzati incontri rivolti a professionisti e operatori del settore religioso, come architetti, artisti, catechisti, insegnanti e coloro che vivono e amministrano gli spazi per il culto. Questi incontri offriranno l’opportunità di approfondire le tematiche legate alla spiritualità e all’arte sacra, nonché di scoprire le ultime tendenze e innovazioni nel settore.

Devotio rappresenta un’importante occasione per il mondo ecclesiale di scoprire e adottare le nuove tecnologie che possono migliorare l’esperienza dei fedeli e la gestione degli edifici religiosi. La fiera offre uno spazio di confronto e di scambio tra professionisti del settore, promuovendo l’innovazione e la valorizzazione del patrimonio religioso.

