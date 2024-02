Hitzlsperger: Omosessualità nel calcio, tabù persistente. Avvocato testimonia

Thomas Hitzlsperger: il calciatore tedesco che ha rotto il tabù

Thomas Hitzlsperger è diventato noto come il primo calciatore tedesco ad aver reso pubblica la sua omosessualità. Questo argomento è stato affrontato nel documentario di Amazon Prime intitolato ‘The Last Taboo’. In un’intervista rilasciata alla Bild, Hitzlsperger ha condiviso le sue esperienze nel mondo del calcio e ha dato consigli ai calciatori omosessuali di oggi.

Il tabù ancora presente nel mondo del calcio

Nonostante la società sia diventata più rispettosa nei confronti dell’orientamento sessuale delle persone, nel mondo del calcio l’omosessualità è ancora un tabù. Hitzlsperger ha sottolineato che, sebbene ci siano stati dei progressi, c’è ancora molto lavoro da fare. Secondo lui, il problema principale riguarda i giocatori, che sono considerati gli attori principali del calcio. Hitzlsperger ha dichiarato: “Ci sono solo sette professionisti omosessuali conosciuti in tutto il settore. È un numero molto basso. Non tutti intorno a me pensavano che fosse una cosa positiva“.

Consigli per i calciatori omosessuali

Hitzlsperger ha anche condiviso alcuni consigli per i calciatori omosessuali che potrebbero trovarsi nella stessa situazione in cui si è trovato lui. Ha sottolineato l’importanza di essere se stessi e di non nascondere la propria identità. Ha affermato: “Il mio consiglio per i calciatori omosessuali è di essere aperti e di non nascondere la propria sessualità. È importante essere autentici e vivere la propria vita senza paura“. Ha anche sottolineato l’importanza di avere un buon supporto da parte della famiglia, degli amici e dei compagni di squadra.

In conclusione, Thomas Hitzlsperger ha rotto un importante tabù nel mondo del calcio tedesco, diventando il primo calciatore del paese a dichiarare pubblicamente la sua omosessualità. Nonostante i progressi compiuti nella società, l’omosessualità nel calcio è ancora un argomento delicato. Hitzlsperger ha fornito consigli preziosi ai calciatori omosessuali, incoraggiandoli a essere se stessi e a vivere la propria vita senza paura. Speriamo che il coraggio di Hitzlsperger possa ispirare altri calciatori a seguire il suo esempio e a rompere gli ultimi tabù nel mondo dello sport.

About The Author