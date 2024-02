Hostess licenziata distrugge duty free in aeroporto

Hostess Avion Express causa danni in Duty Free di Fiumicino

Una hostess di volo della compagnia aerea Avion Express, in preda alla rabbia per la perdita del lavoro, ha causato danni in un duty free dell’aeroporto di Fiumicino. La donna ha rotto bottiglie di vino e liquori esposte nel molo A, generando un’azione che ha portato alla sua denuncia per danneggiamento e lesioni. L’episodio si è verificato mercoledì pomeriggio quando la donna ha preso di mira le bottiglie esposte, gettandole a terra. Quando un’impiegata ha cercato di fermarla, l’hostess l’ha colpita con il proprio telefonino, scatenando l’intervento della polizia di frontiera che l’ha bloccata e trasferita al pronto soccorso.

Intervento della Polizia di Frontiera a Fiumicino

La situazione è degenerata rapidamente quando l’hostess ha manifestato la sua frustrazione causando danni e ferendo un’impiegata, ha dichiarato un rappresentante della polizia di frontiera. Gli agenti sono intervenuti prontamente dopo la segnalazione della sicurezza, bloccando la donna e delimitando l’area interessata dai fatti. La polizia di frontiera ha proceduto con la denuncia dell’hostess per il suo comportamento aggressivo e per i danni provocati nel duty free dell’aeroporto di Fiumicino.

Conseguenze per l’Hostess e la Compagnia Aerea

L’hostess coinvolta nell’incidente al duty free di Fiumicino è stata denunciata e trasferita al pronto soccorso per accertamenti. La compagnia aerea Avion Express non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all’accaduto. L’episodio ha destato preoccupazione tra i passeggeri e il personale dell’aeroporto, evidenziando la necessità di gestire in modo appropriato situazioni di tensione e stress che possono verificarsi in contesti lavorativi ad alta pressione come quello dell’aviazione.

