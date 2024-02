Houthi lancia missili contro navi nel Mar Rosso: ultime news 7 febbraio

L’Iran respinge le accuse di fornire armi ai miliziani yemeniti Houthi

L’ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Amir Saeid Iravani, ha negato categoricamente che l’Iran stia fornendo armi ai miliziani yemeniti Houthi. In un’intervista alla Nbc, Iravani ha respinto le accuse, affermando che l’Iran ha armato Hamas e altri miliziani palestinesi, ma senza fornire loro direttive operative.

Iravani ha anche smentito il coinvolgimento dell’Iran nell’attacco del 7 ottobre contro il sud di Israele, affermando che si è trattato di una decisione e di un’azione palestinese. Ha sottolineato che l’Iran non desidera una crisi nella regione e ha ribadito che il linguaggio delle minacce non funzionerà con l’Iran, ma che la cooperazione e il rispetto sono la chiave per una soluzione pacifica.

I combattenti Houthi lanciano missili balistici contro navi nel Mar Rosso

I combattenti Houthi nello Yemen hanno lanciato ieri sei missili balistici antinave contro navi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), tre missili sono stati diretti verso la MV Star Nasia, una nave di proprietà greca che navigava sotto bandiera delle Isole Marshall. Nonostante le esplosioni vicino alla nave, si sono verificati solo danni minori e nessuna persona è rimasta ferita. La MV Star Nasia è ancora in grado di navigare e sta procedendo verso la sua destinazione.

Altri tre missili antinave sono stati lanciati contro la nave mercantile britannica MV Morning Tide. I missili sono atterrati in mare vicino all’imbarcazione, senza causare danni o vittime.

L’Iran sostiene il linguaggio della cooperazione e del rispetto

L’ambasciatore iraniano ha sottolineato che l’Iran non si lascia intimidire dalle minacce e che il linguaggio della cooperazione e del rispetto è la chiave per una soluzione pacifica. Ha affermato che l’Iran non teme le minacce e che il dialogo è l’unico modo per risolvere le tensioni nella regione.

Iravani ha concluso dicendo: “Se pensate che l’Iran abbia paura delle minacce, vi sbagliate completamente”. Ha ribadito che l’Iran non desidera una crisi nella regione e che è pronto a collaborare con gli altri paesi per promuovere la pace e la stabilità.

