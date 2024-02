Houthi leader speaks on Red Sea attacks: latest news today, February 8 - avvisatore.it

Houthi dichiara la vittoria contro Israele e gli alleati

Il leader degli Houthi, Abdul-Malik al-Houthi, ha annunciato una vittoria significativa contro Israele e i suoi alleati nel Mar Rosso. In un discorso televisivo, al-Houthi ha affermato che i movimenti delle navi israeliane nello Stretto di Bab al-Mandab e nel Mar Rosso si sono fermati completamente, causando “evidenti” perdite economiche al nemico. Secondo il leader ribelle, questa settimana gli Houthi hanno condotto cinque operazioni, colpendo principalmente Israele, gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Al-Houthi ha sottolineato che le affermazioni degli Stati Uniti e del Regno Unito sulla protezione della navigazione internazionale sono “bugie”. Ha ribadito che le operazioni continueranno finché l’aggressione israeliana e l’assedio a Gaza non saranno fermati. Queste dichiarazioni sono state riportate dal sito dell’emittente al-Masirah.

Raid delle forze del Comando Centrale Militare Usa contro gli Houthi

Nel frattempo, le forze del Comando Centrale Militare Usa (Centcom) hanno condotto due raid contro le aree dello Yemen controllate dagli Houthi, distruggendo tre missili antinave. Nel primo raid, sono stati colpiti due missili da crociera pronti per il lancio contro le navi nel Mar Rosso. Successivamente, è stato distrutto un terzo missile pronto per il lancio. Secondo il Centcom, i tre missili rappresentavano una minaccia imminente per le navi della Marina americana e le navi mercantili nella regione.

Il Centcom ha sottolineato che queste azioni sono state intraprese per proteggere la libertà di navigazione e garantire la sicurezza delle acque internazionali per la Marina americana e le navi mercantili.

Dichiarazioni contrastanti sullo stato delle operazioni

Le dichiarazioni di al-Houthi e del Centcom mostrano una visione contrastante dello stato delle operazioni nel Mar Rosso. Mentre al-Houthi afferma che le operazioni degli Houthi hanno causato gravi danni al nemico, il Centcom sostiene di aver neutralizzato una minaccia imminente per le navi nella regione.

È importante notare che le informazioni fornite da entrambe le parti potrebbero essere soggette a interpretazioni diverse. Tuttavia, è evidente che la situazione nel Mar Rosso rimane tesa e che le operazioni militari continuano ad avere un impatto significativo sulla navigazione internazionale.

In conclusione, gli Houthi affermano di aver ottenuto una vittoria contro Israele e i suoi alleati nel Mar Rosso, mentre il Centcom ha condotto raid per neutralizzare missili antinave degli Houthi. Le dichiarazioni contrastanti evidenziano la complessità della situazione e la necessità di una soluzione diplomatica per garantire la sicurezza nella regione.

