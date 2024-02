“Houthi minaccia cavi tlc nel Mar Rosso: rischi e conseguenze”

Houthi minacciano i cavi delle telecomunicazioni nel Mar Rosso

Le aziende delle telecomunicazioni yemenite ancora associate al governo riconosciuto dall’Onu hanno denunciato il possibile sabotaggio dei cavi delle telecomunicazioni occidentali nel Mar Rosso. Secondo quanto riportato, gli Houthi potrebbero essere dietro questa minaccia.

L’allarme è stato lanciato dopo che un canale Telegram, ritenuto vicino agli Houthi, ha pubblicato una mappa delle infrastrutture digitali presenti sul fondo del Mar Rosso, accompagnata dal messaggio: “Ecco le mappe dei cavi internazionali che collegano tutte le regioni del mondo attraverso il mare. Lo Yemen sembra trovarsi in una posizione strategica, poiché le linee Internet che collegano interi continenti, non solo Paesi, passano vicino al Paese”.

Il Mar Rosso ospita il 17% del traffico Internet su fibra ottica mondiale. La General Telecommunications Corporation yemenita, ancora legata al governo riconosciuto dall’Onu, ha condannato la minaccia degli Houthi, sottolineando che 16 cavi sottomarini, sottili come tubi da giardino e quindi molto vulnerabili, attraversano il Mar Rosso per raggiungere l’Egitto. Uno dei cavi più strategici è l’AE1, lungo 25.000 chilometri, che collega Asia, Africa ed Europa, dal sud-est asiatico all’Europa.

Il ministro dell’Informazione del governo yemenita, Moammar al-Eryani, ha denunciato a sua volta che gli Houthi rappresentano una grave minaccia per “una delle infrastrutture digitali più importanti del mondo”.

