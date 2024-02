Houthi: Veto americano su Gaza è dichiarazione di guerra. Raid Usa-Gb in Yemen

Raid aerei colpiscono la zona di Ras Isa nello Yemen

Secondo quanto riportato dalla tv Almasirah degli Houthi in Yemen, la zona di Ras Isa, nel nordovest dello Yemen, è stata colpita da raid aerei. Al-Jazeera ha indicato che il porto sarebbe stato bersagliato. L’emittente Almasirah ha definito l’attacco come un'”aggressione anglo-americana”, sottolineando che sono stati effettuati tre raid, che si aggiungono ad altri sei avvenuti nella stessa giornata nella zona di Hodeidah.

Gli Houthi criticano il veto degli Stati Uniti sulla risoluzione ONU per Gaza

Gli Houthi hanno fortemente criticato il veto degli Stati Uniti alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che avrebbe chiesto un cessate il fuoco per la Striscia di Gaza. Per i miliziani yemeniti, questo veto rappresenta ”una dichiarazione di guerra contro il popolo della regione, non solo contro i palestinesi”. Il portavoce degli Houthi, Mohammed Abdulsalam, ha definito il veto americano come ”un’aggressione totale contro l’umanità”.

Attacco degli Houthi a nave carica di aiuti umanitari denunciato dal Centcom

Il Comando centrale delle forze armate degli Stati Uniti, Centcom, ha reso nota un’azione aggressiva da parte dei ribelli Houthi: un attacco a una nave carica di aiuti umanitari diretti al popolo yemenita. La nave ‘MV Sea Champion’, di bandiera greca e di proprietà statunitense, è stata presa di mira con due missili balistici antinave mentre si dirigeva verso Adén per consegnare grano agli yemeniti. Nonostante uno dei missili abbia causato lievi danni vicino alla nave, la ‘MV Sea Champion’ è riuscita a proseguire il suo viaggio senza intoppi verso la destinazione finale.

“L’aggressione degli Houthi nella regione ha peggiorato ulteriormente la già critica situazione di carenza nello Yemen, teatro di uno dei più gravi crisi umanitarie al mondo, con quasi l’80% della popolazione che necessita di assistenza umanitaria”, si legge in una dichiarazione del Centcom. La nave ‘MV Sea Champion’ ha effettuato undici consegne di aiuti umanitari allo Yemen negli ultimi cinque anni, sottolineando l’importanza vitale di tali operazioni per la popolazione colpita dal conflitto.

