Husky alla fashion week: cashmere per un nuovo lifestyle

La Nuova Visione di Husky alla Milano Fashion Week

Husky, noto per le sue giacche trapuntate di alta qualità, ha sorpreso tutti alla Milano Fashion Week presentando una nuova visione del brand. Oltre alle classiche giacche, l’azienda ha ampliato la sua offerta, introducendo capi di abbigliamento che vanno dalla maglieria al sartoriale, dall’homewear alla pelle. Questa espansione riflette un approccio più completo al lifestyle, mantenendo l’attenzione per i dettagli e la qualità artigianale che contraddistinguono il marchio.

Il Filo Rosso del Cashmere che Lega le Collezioni

Il cashmere è il protagonista indiscusso delle nuove collezioni di Husky. Questo prezioso materiale naturale è utilizzato per creare cappe, mantelle, maglie maschili e pull da donna, impreziositi da trecce, calature e inserti che conferiscono un tocco di eleganza e raffinatezza ai capi. La collezione HomeWear segna il debutto dell’azienda nel settore dell’abbigliamento per la casa, offrendo capi confortevoli e di alta qualità per il relax quotidiano.

Innovazione e Tradizione: il Connubio Perfetto di Husky

Husky continua a stupire con la sua capacità di combinare innovazione e tradizione. I nuovi total look sartoriali presentano giacche e cappotti in cashmere, caratterizzati da tagli precisi e dettagli raffinati. Inoltre, la collezione include piumini e gilet staccabili, perfetti da indossare sotto un giubbotto o da utilizzare singolarmente per un look versatile e alla moda. Con un’attenzione costante alla qualità e al design, Husky conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama della moda internazionale.

