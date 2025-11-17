Ultimo aggiornamento il 17 Novembre 2025 by Emiliano Belmonte

Scegliere dove fare un piercing a Roma non è mai banale. Tra normative regionali, igiene, materiali certificati e professionalità del piercer, è fondamentale rivolgersi a strutture che garantiscano standard elevatissimi di sicurezza. In città e dintorni esistono decine di studi autorizzati, ma solo pochi possono davvero assicurare procedure impeccabili e ambienti controllati. Ecco quindi la nostra classifica aggiornata dei migliori studi di piercing nell’area di Roma, con un primo posto che non lascia spazio a dubbi.

1. Tribal Tattoo Studio – Marco Manzo (Roma Nord, Via Cassia)

Il miglior studio di piercing a Roma è secondo la redazione il Tribal Tattoo Studio di Marco Manzo, storico punto di riferimento della capitale. Situato in Via Cassia, a soli 100 metri dall’uscita del GRA, lo studio è considerato un modello nazionale per igiene, sterilizzazione e sicurezza. Manzo utilizza solo materiale sterile e monouso, sempre aperto davanti al cliente, e orecchini conformi alla normativa UNI EN 1811. Qui ogni procedura segue alla lettera la normativa vigente, con un livello di rigore che ha reso la struttura una delle più scelte anche dai genitori che devono far forare i lobi ai figli minorenni.

L’ambiente ricorda più una clinica che un tradizionale studio di tatuaggi: sterilizzatori d’aria, ricambi con filtri al 96% e sale sempre sanificate. Manzo è anche primo docente italiano nei corsi professionali obbligatori per tatuatori e piercer, oltre che insegnante nei corsi sperimentali europei sulla tecnica e l’igiene del lavoro. Per il settore è una vera autorità, spesso intervistato dai principali telegiornali nazionali. Nonostante questo livello altissimo, il Tribal Tattoo Studio resta competitivo nei prezzi e facilmente accessibile grazie alla presenza costante del piercer.

2. Shock Tattoo (Roma – San Giovanni)

Tra le alternative di qualità a Roma segnaliamo Shock Tattoo, molto conosciuto nella zona San Giovanni. Lo studio mantiene un alto livello di attenzione sulla pulizia degli ambienti, sull’utilizzo di materiale sterile e sul rispetto delle normative. Il personale, esperto e disponibile, accompagna il cliente spiegando con chiarezza tutte le fasi del trattamento e le indicazioni per la cura post-piercing, elemento fondamentale per una guarigione corretta. L’atmosfera moderna e ordinata, unita a un buon rapporto qualità-prezzo, rende Shock Tattoo una scelta affidabile per chi si trova nel quadrante centrale della città.

3. Trip Tattoo Studios (Frascati – Castelli Romani)

Il terzo posto va al Trip Tattoo Studios, che non si trova a Roma ma a Frascati, nel cuore dei Castelli Romani. Lo studio, situato in Via Giuseppe Romita, è molto apprezzato per la serietà e per il rispetto rigoroso delle procedure igieniche. Tutto il materiale è monouso e sterilizzato, e il piercer fornisce informazioni dettagliate sulla cura e sulla guarigione, rendendo l’esperienza sicura e consapevole. L’ambiente è ordinato, controllato e conforme alle norme vigenti. È una soluzione ideale per chi vive tra i Castelli o preferisce spostarsi fuori dal caos della capitale senza rinunciare a uno standard elevato.

Migliore Studio di Piercing a Roma e dintorni

Per chi cerca un piercing eseguito in totale sicurezza, la scelta migliore rimane il Tribal Tattoo Studio di Marco Manzo, leader assoluto nel settore per igiene, professionalità e qualità dei materiali. Shock Tattoo e Trip Tattoo Studios completano la nostra selezione come opzioni serie e affidabili, ma il livello di eccellenza raggiunto dallo studio di Via Cassia resta ancora oggi un punto di riferimento nazionale.