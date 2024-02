I ballerini più amati di Amici 23: una classifica sorprendente

Classifica del televoto di Amici 23: sorprese e delusioni per i ballerini

Con il Daytime di oggi è stata svelata la classifica di Amici 23 generata dal televoto del pubblico sui ballerini. Il risultato ottenuto è stato abbastanza spiazzante, sia per gli allievi che per il pubblico. Sembra strano, visto che sono stati proprio i telespettatori a votare. Eppure sui social network, molti di loro si dicono spiazzati dal risultato ottenuto, tra le prime posizioni e le ultime.

Qui di seguito la classifica con le percentuali ottenute con il televoto:

Nicholas 20,3%

Gaia 16,8%

Marisol 16,6%

Lucia 12,3%

Dustin 10,2%

Kumo 9,5%

Giovanni 8,5%

Sofia 5,8%

Sorprese e delusioni per Giovanni, Kumo e Sofia

Mentre la classifica del televoto legato ai cantanti di Amici sembra aver accontentato la maggior parte dei telespettatori, ciò non è accaduto con quella dei ballerini. Innanzitutto, si parte dalle posizioni di Giovanni e Kumo. Gli stessi allievi hanno ammesso che non si aspettavano questo risultato, mostrandosi tutti stupiti. In particolare, Giovanni ha dichiarato che si aspettava una posizione completamente diversa.

Kumo, invece, crede di meritarsi la sua, visto che ultimamente è consapevole di non aver dato il meglio di sé. Per Sofia nessun dubbio, in quanto lei stessa ha ammesso che se lo aspettava di essere ultima, poiché sente di non essere molto calcolata dal pubblico.

Ma tornando a Kumo e Giovanni molti avrebbero scommesso di vederli tra le prime posizioni, in quanto risultavano essere due dei più amati di questa edizione. Le loro percentuali non sono comunque basse e c’è anche da considerare che qualcuno doveva pur arrivare nelle ultime posizioni.

Nicholas conquista il primo posto e il pubblico

Ma a far discutere sui social network è stata la posizione di Nicholas. Quest’ultimo spesso riceve molte critiche dal pubblico. Per questo tanti telespettatori non si aspettavano un risultato del genere. Nicholas si è mostrato, ovviamente, soddisfatto di questa prima posizione, ritenendo che il pubblico abbia compreso i suoi sforzi nel tentare di contrastare i forti attacchi di Alessandra Celentano.

A quanto pare, al contrario di ciò che si poteva pensare, sembra proprio che il ballerino di Raimondo Todaro sia molto apprezzato dai telespettatori per i progressi fatti e la sua ostinazione. Subito dopo di lui si è piazzata Gaia, su cui non c’era alcun dubbio che sarebbe arrivata tra le prime posizioni, poiché è davvero tanto amata dal pubblico, come Marisol.

Petit si racconta con Marisol

Petit si è svelato parlando con Marisol della sua situazione familiare. Il cantante è felice di vedere i suoi genitori uniti mentre lo sostengono in questa sua esperienza nel talent show di Canale 5. Il suo sogno è proprio quello di aiutare loro, soprattutto dal punto di vista economico.

“Mi hanno tutto, tutto quello che potevano darmi. Quando non ci sono stati i soldi, io non uscivo”, ha raccontato alla sua dolce metà. Per questo, oggi Petit è intenzionato a prendere in mano la situazione economica della sua famiglia, per far sì che i suoi genitori non rinuncino più a nulla. Marisol si è commossa di fronte ai suoi discorsi.

About The Author