I benefici dell’attività fisica regolare con meno sforzo

Le donne traggono maggiori benefici dall’esercizio fisico

Secondo uno studio condotto dai National Institutes of Health (Nih), le donne traggono maggiori vantaggi per la salute dall’attività fisica rispetto agli uomini. Questo ‘gender gap’ è stato evidenziato da un’analisi prospettica su oltre 400mila adulti statunitensi, pubblicata sul ‘Journal of the American College of Cardiology’. Le donne che praticano attività fisica hanno il 24% in meno di probabilità di morire rispetto a chi non fa esercizio, mentre negli uomini questa percentuale si attesta al 15%. Inoltre, le donne presentano un rischio ridotto del 36% di eventi cardiovascolari fatali, rispetto al 14% degli uomini.

Le donne sono predisposte a ottenere enormi benefici dall’esercizio fisico, sottolinea la cardiologa Susan Cheng. L’attività fisica aerobica moderata, come la camminata veloce, l’esercizio fisico vigoroso e l’allenamento per la forza sono tutti collegati a una riduzione del rischio di morte. Ad esempio, 300 minuti a settimana di attività aerobica moderata portano a una riduzione del rischio del 24% per le donne e del 18% per gli uomini.

Le donne ottengono benefici in tempi più brevi

Un dato interessante emerso dalla ricerca è che le donne ottengono gli stessi benefici degli uomini, ma in tempi più brevi. Per esempio, per un’attività aerobica moderata, le donne raggiungono una riduzione del rischio del 18% con soli 140 minuti a settimana, rispetto ai 300 minuti necessari agli uomini. Lo stesso vale per l’esercizio aerobico vigoroso, dove le donne hanno bisogno di soli 57 minuti a settimana per ottenere una riduzione del rischio del 19%, rispetto ai 110 minuti richiesti agli uomini.

Anche una quantità limitata di esercizio fisico regolare può fornire grandi benefici, e questo è particolarmente vero per le donne, sottolinea Cheng. Nonostante ciò, solo il 33% delle donne e il 43% degli uomini nello studio soddisfacevano gli standard per l’esercizio aerobico settimanale. Si spera che questi dati ispirino un maggior numero di donne a integrare più movimento nelle loro vite per vivere più a lungo e in salute.

Differenze di genere nell’esercizio fisico e nella salute

Gli autori dello studio evidenziano che le differenze nei benefici dell’esercizio fisico tra uomini e donne possono essere attribuite a variazioni di anatomia e fisiologia. Le donne, nonostante possano richiedere maggiori sforzi per eseguire gli stessi movimenti, ottengono maggiori benefici per la salute. “Non esiste un approccio unico per l’esercizio fisico”, conclude Eric J. Shiroma del National Heart, Lung, and Blood Institute (Nhkbi). Ogni individuo ha esigenze e obiettivi diversi legati all’attività fisica, ma l’importanza di qualsiasi tipo di esercizio rimane innegabile per la salute generale.

About The Author