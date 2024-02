I cinque momenti più iconici della Prima Serata di Sanremo 2024

Sanremo 2024: Momenti Iconici della Prima Serata

La prima serata di Sanremo 2024 si è conclusa con grande successo, regalando al pubblico momenti indimenticabili che sicuramente passeranno alla storia. Nonostante l’orario inaspettatamente anticipato, Amadeus ha dimostrato di essere un conduttore incalzante e in grado di mantenere il ritmo della serata. Ma quali sono stati i momenti più iconici che rimarranno impressi nella memoria degli spettatori?

Amadeus e il collettivo LA SAD

Uno dei momenti più divertenti è stato quando Amadeus ha presentato il collettivo LA SAD, urlando il loro nome con la lingua di fuori. Questo gesto ha suscitato l’approvazione dei cantanti e ha fatto diventare Amadeus un vero e proprio meme virale sui social. Alcuni lo hanno paragonato a quei genitori che cercano di imitare i figli, rischiando di cadere nella boomeraggine più pura. Un momento tenero che speriamo migliori nelle prossime serate.

Marco Mengoni e la scopa di Gianni Morandi

Un altro momento iconico è stato quando Marco Mengoni è tornato in scena vestito da Ispettore Gadget, portando con sé oggetti che hanno fatto la storia di Sanremo. Tra questi, non poteva mancare la famosa scopa di Gianni Morandi, con cui ha spazzato il palco dopo la criticata performance di Blanco dello scorso anno. Mengoni ha anche portato con sé borsette rubate da Piero Pelù, un retino per raccogliere gli spartiti dell’orchestra e le manette per evitare che ospiti o cantanti abbandonino il palco durante le discussioni. Un momento di cabaret puro che rimarrà impresso nella memoria di tutti.

Fiorello e il mantello con la frase di Chiara Ferragni

Un altro momento indimenticabile è stato quando Fiorello ha presentato la prima puntata di “Viva Rai2 Viva Sanremo” dal palco dell’Ariston. Per fare la sua grande entrata, ha indossato un mantello con scritto “Ama pensati libero…è l’ultimo”, citando la famosa frase di Chiara Ferragni dello scorso anno. Un gesto ironico che ha fatto sorridere il pubblico e ha reso l’atmosfera ancora più divertente.

Ghali e il suo alieno

Ghali ha voluto esordire a Sanremo in modo originale, presentandosi sul palco con un brano e una presenza scenica unica. In sala c’era anche il suo alieno, mascotte del brano e del suo nuovo album. L’apparizione di questo strano extraterrestre ha suscitato molta curiosità e ha aggiunto un tocco di surrealismo alla serata. Un momento che sicuramente rimarrà nella memoria di tutti.

Il Tre e l’ultimo momento della serata

Il rapper Il Tre è stato l’ultimo artista ad esibirsi durante la prima serata, alle due di notte già inoltrate. Nonostante l’ora tarda, è riuscito a trasformare un momento che avrebbe potuto passare inosservato in un momento memorabile. Con la sua simpatia e il suo imbarazzo, ha ringraziato l’orchestra e il pubblico, scusandosi per essere stato l’ultimo e aggiungendo: “Buonanotte o buongiorno a tutti, non so”. Un gesto che ha suscitato risate e ha dimostrato la sua autenticità.

Questi sono solo alcuni dei momenti iconici che hanno reso la prima serata di Sanremo 2024 indimenticabile. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserveranno le prossime serate di questo storico festival della musica italiana.

