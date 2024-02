I Laureus World Sports Awards 2024 approdano a Madrid

Madrid si prepara ad ospitare i Laureus World Sports Awards 2024

La città di Madrid si appresta ad accogliere la 25ª edizione dei Laureus World Sports Awards, l’acclamata cerimonia che celebra l’eccellenza nello sport a livello mondiale. L’evento si terrà il prossimo 22 aprile presso il Palacio de Cibeles, un simbolo dell’architettura e della storia della capitale spagnola. Durante una conferenza stampa al Teatro Albéniz di Madrid, il sindaco José Luis Martínez-Almeida ha dichiarato: “I Laureus Awards rappresentano un’opportunità unica per la città di Madrid, che si posiziona come una delle grandi capitali mondiali dello sport, sia a livello amatoriale che professionistico. Inoltre, i valori rappresentati dalla Laureus Foundation, come l’eccellenza, il miglioramento personale, l’impegno e il sacrificio, sono perfettamente in linea con quelli che Madrid identifica come propri”. Questo evento segna un momento storico per Madrid, che per la prima volta ospiterà questa prestigiosa cerimonia, consolidando così la sua posizione come città di riferimento nel panorama sportivo internazionale.

I Laureus World Sports Awards 2024: gli Oscar dello sport

I Laureus World Sports Awards sono considerati gli Oscar dello sport e vedranno i più grandi atleti del mondo competere per il riconoscimento in sette diverse categorie. I nominati saranno annunciati il 26 febbraio dopo una votazione che coinvolgerà i media mondiali, e i vincitori saranno selezionati dalla prestigiosa giuria composta dai 69 membri della Laureus World Sports Academy, tra cui alcune leggende dello sport. Alessandro Del Piero, leggenda del calcio italiano e membro della Laureus Academy, ha commentato: “Non riesco a pensare a un posto migliore di Madrid per ospitare i Laureus Awards 2024. La Cerimonia di Premiazione è uno dei momenti più significativi dello sport mondiale, durante il quale onoriamo ogni anno la crème de la crème. Madrid è una città il cui cuore batte per lo sport”.

Madrid: il centro dello sport mondiale

Madrid è una città che vanta diverse squadre di calcio di prima divisione, tornei di tennis di livello internazionale e una tappa della Vuelta a España di ciclismo. Inoltre, nel 2026, la città ospiterà il Gran Premio d’España di Formula 1. L’evento non sarà solo un’occasione per celebrare le imprese sportive, ma anche per riflettere sul potere dello sport di cambiare il mondo. Durante i Laureus World Sports Awards 2024, verrà assegnato il Laureus Sport for Good Award a una persona o un’organizzazione che ha contribuito in modo significativo a trasformare la vita dei bambini e dei giovani attraverso lo sport. L’obiettivo è rendere lo sport accessibile a tutti, indipendentemente dall’età, e farlo diventare parte integrante della vita di ognuno. Madrid si prepara quindi ad essere il centro dello sport mondiale il prossimo aprile, accogliendo atleti, figure di spicco dello sport e appassionati da tutto il mondo. I Laureus World Sports Awards 2024 saranno un’occasione unica per celebrare lo sport e il suo impatto positivo sulla società, come ha affermato Nelson Mandela: “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo“.

