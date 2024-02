I look della seconda serata a Sanremo 2024: uno spettacolo di stile e personalità

Giorgia incanta il pubblico di Sanremo 2024 con abiti firmati Christian Dior

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024, la cantante Giorgia ha conquistato il pubblico non solo con le sue canzoni, ma anche con i suoi abiti firmati Christian Dior. La direttrice creativa della maison, Maria Grazia Chiuri, era presente in prima fila ad ammirare gli outfit indossati dalla cantante sul palco del Teatro Ariston.

Uno stile elegante e disinvolto

Giorgia ha fatto il suo ingresso sul palco indossando un elegante frac nero, una camicia bianca e un papillon, abbinati a mini-shorts e stivali cuissard in pelle. I suoi capelli erano raccolti in piccole onde, richiamando lo stile delle flapper girl degli anni Trenta. Questo look retrò metteva in risalto l’intensità dello sguardo della cantante. Durante la serata, Giorgia ha sfoggiato diversi abiti dallo stile vintage, tra cui un abito nero ricamato con jais e un mini dress color nude decorato con frange di perline. L’ultimo abito indossato era un capolavoro di alta sartoria, completamente ricamato di perline e jais.

Amadeus e i suoi smoking iper-ricamati

Anche il conduttore del Festival, Amadeus, ha fatto una grande impressione con i suoi abiti. In questa edizione, il couturier Gai Mattiolo ha realizzato ben 25 smoking iper-ricamati per lui.

I look degli altri concorrenti

Tra i 16 concorrenti che si sono esibiti nella seconda serata, molti hanno scelto abiti di stilisti famosi. Dargen D’amico ha indossato un completo dai colori sfumati del mare, con una maxi luna stampata sulla giacca e dettagli arancioni catarifrangenti, in riferimento al testo della sua canzone “Onda alta”. Mahmood ha optato per un look total black di Rick Owens, composto da pantaloni a vita alta e una blusa che lasciava scoperta una sola spalla. Il trio Il Volo ha continuato a stupire con i loro completi black and white di Emporio Armani, caratterizzati da camicie con colletti a scialle, T-shirt a maniche lunghe e pantaloni morbidi.

Altri artisti che hanno attirato l’attenzione con i loro abiti includono Rose Villain, che ha indossato uno scultoreo dress argentato firmato Gdcs, e Annalisa, che ha sfoggiato shorts e smoking nero di Dolce & Gabbana. Emma ha scelto un miniabito nero di Mugler, abbinato a una maxi collana d’oro di Tiffany&Co. I Santi Francesi hanno indossato nuovamente abiti di Dolce & Gabbana, mentre Alessandra Amoroso ha optato per un nude-look di Roberto Cavalli disegnato da Fausto Puglisi. Infine, Big Mama ha sorpreso il pubblico con un look da Madonna blasfema, indossando un corsetto nero e collant rossi ricamati con simboli e scritte, creati da Lorenzo Seghezzi.

In conclusione, la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è stata caratterizzata da abiti di alta moda che hanno contribuito a rendere ancora più spettacolare lo show sul palco del Teatro Ariston.

