I look di Sanremo: una panoramica dei outfits della terza serata

Teresa Mannino sfoggia completi di piume di chiffon e organza alla terza serata di Sanremo

La terza serata del Festival di Sanremo è stata caratterizzata dai look stravaganti e iconici di alcuni artisti. In particolare, Teresa Mannino ha indossato dei completi decorati con piume di chiffon e organza, disegnati dalla maison Roberto Cavalli e creati da Fausto Puglisi. La nota della casa di moda precisa che le piume non sono di origine animale, ma sono realizzate con materiali sintetici. I primi due look di Teresa erano composti da camicie in chiffon di seta stampata con applicazioni di piume sulle maniche e pantaloni in viscosa stampa piume. La conduttrice ha sfoggiato anche un completo con camicia con ampie maniche e pantaloni a zampa d’elefante in seta nera e viscosa devoré con fantasia animalier. Nel finale, ha indossato un long dress in georgette di seta nera con ricami color smeraldo a righe tigrate, rimanendo fedele al tema iconico di Cavalli.

Amadeus brilla con uno smoking di broccato color oro

Anche Amadeus, il conduttore del Festival di Sanremo, ha scelto un look prezioso per la terza serata. Ha indossato uno smoking realizzato da Gai Mattiolo, realizzato in broccato color oro. L’abito era davvero prezioso e brillante come un lingotto d’oro, conferendo al conduttore un’eleganza unica.

Alessandra Amoroso e Annalisa in abiti sensuali di Roberto Cavalli e Dolce & Gabbana

Tra gli artisti che si sono esibiti nella terza serata, Alessandra Amoroso ha indossato un abito sensuale di Roberto Cavalli. L’abito era drappeggiato in jersey di viscosa nera e chiffon, con uno spacco alto fino alla coscia e una profonda scollatura a V. I cinturini asimmetrici hanno contribuito a mantenere l’abito al suo posto durante la performance. Annalisa, invece, ha scelto un prezioso mini abito corsetto in rete di cristalli abbinato a una camicia bianca da smoking, guanti in tulle nero e stivali alti fino alla coscia, tutto firmato Dolce & Gabbana. Anche i Santi Francesi hanno optato per look raffinati di Dolce & Gabbana. Alessandro ha indossato una giacca spencer in lana nera con camicia in seta bianca panna e pantaloni a gamba larga, mentre Mario ha scelto un gilet di lana nera abbinato a una camicia in taffetà di seta bianco crema e pantaloni a gamba larga.

La quarta serata del Festival vedrà il duo Santi Francesi indossare abiti D&G e gioielli di Bulgari. Alessandro De Santis sfoggerà gli orecchini Serpenti Viper in oro bianco e pavé di diamanti, mentre Mario Francese indosserà gli orecchini Serpenti in oro bianco, zaffiri, smeraldi e pavé di diamanti. Un tocco di eleganza che dimostra come i gioielli non siano più riservati solo alle donne.

In conclusione, la terza serata del Festival di Sanremo ha regalato al pubblico una sfilata di look stravaganti e iconici. I completi di piume di chiffon e organza indossati da Teresa Mannino hanno catturato l’attenzione, mentre Amadeus ha brillato con uno smoking di broccato color oro. Alessandra Amoroso e Annalisa hanno sfoggiato abiti sensuali di Roberto Cavalli e Dolce & Gabbana, mentre i Santi Francesi hanno scelto look raffinati di Dolce & Gabbana. La quarta serata promette ancora più eleganza con gli abiti D&G e i gioielli di Bulgari indossati dal duo Santi Francesi.

