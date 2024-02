Ida trionfa su Beatriz in Uomini e Donne, Raffaella conferma la sua decisione

Brando furioso con Beatriz: la corteggiatrice manca l’esterna

Brando, il tronista di Uomini e Donne, è furioso con Beatriz perché la corteggiatrice non si è presentata all’esterna. Invece di aspettarla seduto al centro studio, Brando decide di rimanere sul Trono. Quando Beatriz arriva, spiega di non essere andata all’esterna perché si era sentita male durante la registrazione precedente, quando ha scoperto che Brando aveva baciato anche Raffaella.

Ida Platano critica l’atteggiamento di Beatriz

Ida Platano interviene e fa notare a Beatriz che Brando ha fatto molto di più per lei rispetto a Raffaella. Ida trova strano che Beatriz non abbia preferito chiarire la situazione durante l’esterna e abbia aspettato la puntata per farlo. Anche il pubblico non riesce a capire l’atteggiamento della corteggiatrice.

Raffaella si scaglia contro Brando

Raffaella, l’altra corteggiatrice di Brando, si prende la scena e si arrabbia con il tronista quando cerca di tornare sull’argomento legato a Beatriz. Brando sembra essere molto interessato a Raffaella e non si concentra sull’esterna con Beatriz. La scelta di Brando sembra essere abbastanza scontata agli occhi del pubblico, ma Raffaella vuole che Brando presti più attenzione a lei.

Barbara De Santi chiude con Orfeo: Gemma insorge

Barbara De Santi decide di non uscire più con Orfeo perché non è interessata a lui. Tuttavia, porta in studio solo critiche nei confronti del cavaliere, che invece dimostra tutto il suo interesse. Tina Cipollari pensa che il comportamento di Barbara faccia parte di una strategia per far innamorare Orfeo, che continua a corteggiarla nonostante i suoi attacchi. Gemma Galgani si scontra con Orfeo durante la presentazione di nuove corteggiatrici, affermando di non essere stata trattata bene da lui durante la loro breve conoscenza.

