Identificati manifestanti a Milano: Piantedosi su Navalny

Identificazione dei manifestanti a Milano

Nel corso di una manifestazione a Milano per commemorare Alexei Navalny, alcuni manifestanti sono stati identificati dalla Digos. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto affermando: “E’ capitato anche a me, nella vita, di essere identificato; non credo sia un dato che comprime una qualche libertà personale“.

Procedura standard di identificazione

Secondo il segretario generale del Sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese, l’identificazione dei cittadini è una prassi standard per il controllo del territorio e rappresenta un elemento di garanzia per tutti i cittadini. Pianese sottolinea che le Forze dell’Ordine garantiscono la libertà individuale e difendono l’assetto democratico del Paese.

Le identificazioni sono parte integrante delle attività di controllo del territorio.

Le Forze dell’Ordine svolgono un ruolo fondamentale nella difesa della libertà e dell’ordine pubblico.

Reazioni dell’opposizione all’identificazione

L’identificazione dei manifestanti ha generato polemiche nell’opposizione politica. Il senatore del Pd, Filippo Sensi, ha annunciato un’interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi per chiarire la situazione. Osvaldo Napoli, membro della segreteria nazionale di Azione, ha commentato: “La polizia che ha identificato dei liberi cittadini riuniti sotto la targa di Anna Politkovskaja per commemorare Alexej Navalny deve aver sicuramente scambiato quell’angolo di Milano per una strada di San Pietroburgo o di Mosca. Confido che il ministro Piantedosi saprà dare le spiegazioni giuste e, se è il caso, prendere i provvedimenti adeguati“.

