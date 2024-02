Ignazio Boschetto lascia Domenica In e critica Banfi: polemiche in diretta - avvisatore.it

Ignazio Boschetto de Il Volo lancia una frecciatina a Domenica In

Durante la puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo 2024, Ignazio Boschetto, membro del gruppo musicale Il Volo, ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina a qualcuno senza specificare il nome. Con un tono polemico, ha affermato: “Comunque volevo dire che i cantanti cantano e non urlano“. Questa dichiarazione ha suscitato curiosità tra i telespettatori che si sono chiesti a chi fosse rivolta. Tuttavia, sembra che il destinatario delle sue parole sia stato Lino Banfi, presente in trasmissione.

Lino Banfi critica la musica contemporanea

All’inizio della puntata, il comico pugliese Lino Banfi ha espresso la sua opinione sulla musica contemporanea, parlando con Emma Marrone. Ha sostenuto che molti brani musicali iniziano con urla e che è difficile comprendere le parole. Ha chiesto a Emma Marrone: “Ma perché tenete il microfono così attaccato alle labbra?“, imitando il modo in cui molti cantanti tengono il microfono. Ha continuato dicendo che le canzoni iniziano tutte con parole incomprensibili e poi improvvisamente un urlo. Ha sottolineato che, essendo un anziano, non riesce a leggere il labiale e a capire le parole.

Lino Banfi ha condiviso anche un aneddoto personale: “Come fai a concentrarti sulla canzone? Io ieri sera ero seduto in prima fila, un posto bellissimo. Stavo proprio dietro al direttore d’orchestra, ho visto per tutta la sera le scapole e la cervicale del maestro. Poi sui social mi chiedono ‘perché non ridi?’. Come faccio a ridere se non capisco quello che dicono?“. Questo intervento ha suscitato risate in studio, ma sembra che abbia infastidito Ignazio Boschetto, che ha deciso di congedarsi dal Teatro Ariston con una polemica.

Ignazio Boschetto si sposa con Miss Venezuela

Durante la sua ospitata a Domenica In, Ignazio Boschetto ha rivelato che presto si sposerà. La sua futura moglie è Michelle Bertolini, una modella ed ex tennista nata a Caracas nel 1994. Nel 2013, all’età di 19 anni, ha partecipato a Miss Venezuela, vincendo il concorso.

