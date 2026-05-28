II Edizione del concorso nazionale di danza “Iuno Sospita” a Lanuvio: presentata oggi a Roma la conferenza stampa

Ultimo aggiornamento il 28 Maggio 2026 by Emiliano Belmonte

Si è tenuta oggi, presso la Sala Etruschi della Regione Lazio, in via della Pisana 1301 a Roma, la conferenza stampa di presentazione della II Edizione del concorso nazionale di danza “Iuno Sospita”, in programma a Lanuvio dal 2 al 4 luglio 2026.

L’iniziativa, organizzata dal Centro Culturale di Danza di Lanuvio e patrocinata da ASI e dal Comune di Lanuvio, si svolgerà nella prestigiosa cornice di Villa Sforza Cesarini, dimora storica simbolo del territorio lanuvino.

Il concorso nazionale di danza “Iuno Sospita” torna a Lanuvio

La seconda edizione di “Iuno Sospita” porterà a Lanuvio giovani talenti della danza provenienti da diverse realtà italiane. I partecipanti si confronteranno in più discipline, tra cui danza classica, contemporanea, modern e composizione coreografica.

A valutare i ballerini sarà una giuria internazionale composta da docenti, coreografi e professionisti di alto profilo: Riccardo Ciarpella, Clarissa Mucci, Michael Fuscaldo, Francesca Romana Di Maio e Gregor Hatala.

Istituzioni, sport e cultura insieme per valorizzare il territorio

Alla conferenza stampa hanno preso parte rappresentanti istituzionali, partner e responsabili dell’evento, tra cui Valeria Viglietti, Vice Sindaco e Assessore allo Sport del Comune di Lanuvio, Alessandro De Santis, consigliere delegato alla cultura, Roberto Cipolletti, Presidente Regionale ASI Lazio, Marco Carotti, Presidente Provinciale ASI Roma, Andrea Ruggeri, Vice Presidente CONI Lazio, e Floriana Galieti, Direttrice del Centro Danza Lanuvio e Direttrice Artistica del Premio.

Nel suo intervento, la Vice Sindaca Valeria Viglietti ha espresso soddisfazione per la crescita del progetto:

“Siamo felici di presentare la seconda edizione di un concorso che porta la grande danza nel nostro comune. Tutto ciò è stato possibile grazie alla presenza sul nostro territorio di una scuola di assoluta eccellenza, capace di attrarre talenti e professionisti di respiro internazionale. Questo evento rappresenta un connubio perfetto, capace di unire in modo virtuoso la cultura, lo sport, l’arte della danza e la valorizzazione turistica delle nostre bellezze storiche e del nostro patrimonio”.

Anche Alessandro De Santis ha sottolineato il valore culturale dell’iniziativa, capace di unire la bellezza del luogo ospitante con l’espressione artistica della danza.

Le novità della seconda edizione

La Direttrice Artistica Floriana Galieti ha illustrato il programma, la giuria e le principali novità dell’edizione 2026, evidenziando la crescita delle collaborazioni nazionali e internazionali.

“Rispetto allo scorso anno abbiamo stretto numerose e prestigiose collaborazioni. A livello internazionale, possiamo vantare la partnership con il VIBE, Vienna International Ballet Experience, e con il Conservatorio del Portogallo sotto la guida di Annarella Sanchez”.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche la professoressa Clarissa Mucci, il coreografo Riccardo Ciarpella e Isabella Proietti, Responsabile Ufficio Stampa e Portavoce della Presidenza AssoDanza Italia.

Danza, turismo e valorizzazione di Villa Sforza Cesarini

“Iuno Sospita” si conferma così non solo come concorso nazionale di danza, ma anche come occasione di promozione culturale e turistica per Lanuvio. La scelta di Villa Sforza Cesarini come sede dell’evento rafforza il legame tra arte, patrimonio storico e identità territoriale.

Dal 2 al 4 luglio 2026, Lanuvio diventerà dunque un punto di riferimento per il mondo della danza, accogliendo ballerini, maestri, coreografi e appassionati in un contesto di grande prestigio artistico e culturale.