Il boom storico dei profumi: emozioni per noi stessi

Il Boom del Mercato delle Fragranze: Un Fenomeno in Crescita

Le fragranze sono diventate parte integrante della nostra quotidianità, un accessorio che cambiamo più spesso dei nostri abiti, adattandoci al nostro umore e al momento della giornata. In Asia, soprattutto tra i giovani, la passione per le fragranze è diventata una vera e propria ossessione. Il mercato globale delle fragranze, valutato in 50 miliardi di euro, ha registrato un notevole aumento del 13% nel 2023, confermando l’entusiasmo dei consumatori per questo settore in espansione.

“Il Covid è stato uno spartiacque, un pre e un dopo che ci ha cambiati profondamente con una consapevolezza di tanti aspetti della vita che forse non avevamo, dunque oggi vogliamo sentire gli odori perché avere l’olfatto sappiamo che è vita, ‘odoro, respiro quindi vivo'”, afferma Karine Lebret, responsabile di Scent Science & Fragrance Design presso il gruppo L’Oréal. Questo cambiamento di prospettiva ha portato le persone a cercare nei profumi non solo una firma personale, ma anche un modo per prendersi cura di sé stessi e del proprio benessere emotivo.

Il Profumo come Espressione di Benessere e Identità

Oggi il profumo non è più solo un accessorio per farsi notare dagli altri, ma un mezzo per esprimere emozioni e connettersi con il proprio io interiore. Barbara Lavernos, responsabile di Ricerca, Innovazione e Tecnologia del Gruppo L’Oréal, sottolinea: “Il profumo oggi deve farci stare bene, è un segno di cura, del volersi bene, prima che un modo per farci riconoscere dagli altri. Il profumo è oggi l’emozione per noi stessi, espressione di noi ma per noi”. Questa nuova prospettiva ha portato a una maggiore varietà di scelte e alla ricerca di profumi che rispecchino non solo la personalità, ma anche lo stato d’animo del momento.

Verso la Sostenibilità e l’Innovazione Tecnologica nel Settore delle Fragranze

L’industria delle fragranze sta intraprendendo una strada verso la sostenibilità, con l’introduzione di packaging riciclabili e bottiglie riutilizzabili. Un altro trend importante è rappresentato dalla crescente domanda di profumi naturali. Inoltre, l’innovazione tecnologica sta rivoluzionando la creazione di profumi. Un esempio è Cosmo, un dispositivo in grado di estrarre gli aromi da centinaia di fiori utilizzando aria anziché acqua, preservando la delicatezza e l’integrità dei fiori per un periodo prolungato. Questi progressi indicano una costante evoluzione nel settore delle fragranze, che continua a sorprendere e ad appassionare sempre di più i consumatori in tutto il mondo.

