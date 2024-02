Il caposcorta di Delmastro denuncia: la pistola sempre in mano a Pozzolo - avvisatore.it

Emanuele Pozzolo: L’Arma del Deputato FdI Coinvolta nel Ferimento a Rosazza

Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia, è al centro di un’indagine legata al ferimento di Luca Campana, genero del capo scorta del sottosegretario Andrea Delmastro, avvenuto la notte di Capodanno a Rosazza, nel biellese. Secondo quanto riportato dall’ispettore della polizia Pablito Morello, l’arma coinvolta nell’incidente “è sempre stata in mano a Pozzolo”. Le sue dichiarazioni, contenute negli atti investigativi, forniscono dettagli sulla dinamica dello sparo e sull’atteggiamento del deputato dopo l’accaduto.

Pozzolo, spaventato e sorpreso, ha come lasciato cadere la pistola sul tavolo.

La Ricostruzione della Scena Dopo lo Sparo

Durante l’evento, il caposcorta era posizionato “l’unico a fianco a lui (Pozzolo) dal lato sinistro, in piedi al di sopra del tavolo”, come descritto dall’ispettore Morello. Questo particolare posizionamento degli individui ha contribuito a delineare la successione degli eventi che hanno portato al ferimento di Luca Campana. Le circostanze che hanno portato al gesto e alla reazione di Emanuele Pozzolo sono al centro delle indagini in corso.

L’indagine sull’accaduto a Rosazza, che ha coinvolto il deputato Emanuele Pozzolo e ha portato al ferimento di Luca Campana, è ancora in corso. Le informazioni raccolte dall’ispettore Pablito Morello forniscono elementi cruciali per comprendere la dinamica dell’incidente e le responsabilità delle persone coinvolte. Il coinvolgimento di figure pubbliche e la delicatezza della situazione rendono necessaria un’approfondita analisi dei fatti per giungere a una chiara ricostruzione degli eventi avvenuti quella notte di Capodanno.

