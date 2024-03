Il cast completo de Le indagini di Lolita Lobosco 3

La terza stagione di Le indagini di Lolita Lobosco sta per tornare in tv e il cast si presenta con diverse new entry e ritorni attesi. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa avvincente fiction tra giallo e drama.

Daniele Pecci: l’affascinante Leon

Una delle new entry più attese è Daniele Pecci, noto attore romano che interpreterà il ruolo di Leon. Conosciuto per le sue interpretazioni sul grande e piccolo schermo, Daniele Pecci porta il suo talento a arricchire il cast de Le indagini di Lolita Lobosco.

Luisa Ranieri: il volto di Lolita

La splendida Luisa Ranieri torna a vestire i panni di Lolita Lobosco, il vicequestore determinato e sensibile. Con una carriera ricca di successi, Luisa Ranieri porta tutto il suo talento in questa nuova stagione della fiction.

Giovanni Ludeno: l’ex compagno di banco Antonio

Nel cast ritroviamo Giovanni Ludeno nel ruolo di Antonio Forte, ex compagno di banco di Lolita e attuale collaboratore nella Polizia. Con la sua esperienza sul set, Giovanni Ludeno aggiunge profondità al personaggio di Antonio.

Jacopo Cullin: il fedele Lello

Jacopo Cullin interpreta il ruolo di Lello Esposito, uno dei fedelissimi collaboratori di Lolita. Con il suo talento e la sua versatilità, Jacopo Cullin porta vivacità al personaggio di Lello.

Ninni Bruschetta: il Questore Jacovella

Ninni Bruschetta torna nel cast nel ruolo del Questore Jacovella, un personaggio che aggiunge tensione e mistero alle vicende di Lolita Lobosco. Con la sua esperienza sul set, Ninni Bruschetta porta profondità al ruolo del Questore.

Lunetta Savino: la madre di Lolita

Lunetta Savino ritorna nel cast nel ruolo di Nunzia, la madre di Lolita. Con la sua presenza magnetica, Lunetta Savino aggiunge dramma e intensità alla storia di Lolita Lobosco.

Bianca Nappi: la mistica Marietta

Bianca Nappi torna nel cast nel ruolo di Marietta, la migliore amica magistrato di Lolita. Con la sua presenza carismatica, Bianca Nappi porta mistero e intrighi alla trama della fiction.

Giulia Fiume: la turbolenta Carmela

Giulia Fiume interpreta il ruolo di Carmela, la sorella minore di Lolita. Con la sua intensità emotiva, Giulia Fiume aggiunge complessità ai rapporti familiari di Lolita Lobosco.

Francesco De Vito: il misterioso Prof. Introna

Francesco De Vito torna nel cast nel ruolo del Professore Introna, un personaggio enigmatico che aggiunge suspense alla narrazione. Con la sua abilità attoriale, Francesco De Vito porta mistero al personaggio del Professore.

Aldo Ottobrino: il padre misterioso Petresine

Aldo Ottobrino interpreta il ruolo di Petresine, il padre morto di Lolita su cui la protagonista indaga. Con la sua presenza intensa, Aldo Ottobrino aggiunge dramma e tensione alla storia di Lolita Lobosco.

Camilla Diana: la nuova fidanzata Caterina

Camilla Diana torna nel cast nel ruolo di Caterina, la nuova fidanzata di Esposito. Con la sua interpretazione autentica, Camilla Diana porta dinamicità e passione alla trama della fiction.

Maurizio Donadoni: il misterioso Trifone

Maurizio Donadoni interpreta il ruolo di Trifone, un personaggio che aggiunge enigmi e tensione alla narrazione. Con la sua versatilità artistica, Maurizio Donadoni porta mistero al ruolo di Trifone.

Mario Sgueglia: il ritorno di Angelo Spatafora

Mario Sgueglia ritorna nel cast nel ruolo di Angelo Spatafora, una vecchia fiamma di Lolita. Con la sua presenza magnetica, Mario Sgueglia aggiunge romanticismo e suspense alla storia di Lolita Lobosco.