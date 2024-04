“Il Clandestino”: Trauma e rinascita a Milano

Una nuova vita a Milano

La serie televisiva “Il Clandestino” racconta la storia di Luca Travaglia, ex ispettore capo dell’antiterrorismo, che decide di abbandonare la polizia dopo la tragica morte della sua compagna in un attentato. Il dolore lo spinge a trasferirsi a Milano, dove si ritrova a lavorare come buttafuori in discoteche, cercando di far fronte alla sofferenza attraverso l’alcol. La sua esistenza viene sconvolta quando incontra Palitha, un cingalese eccentrico e ambizioso, che lo coinvolge in un’attività investigativa improvvisata. Così, in una Milano multiculturale e cosmopolita, Travaglia inizia a rimettere insieme i pezzi della sua vita, ponendosi al servizio di coloro che la società marginalizza e degli individui potenti che operano nell’ombra. Presto diventa noto come “Il Clandestino”, un misterioso uomo senza nome che si muove tra gli estremi della metropoli lombarda.

Le trame delle prime puntate

Episodio 1: La nascita de “Il Clandestino”

Nel primo episodio della serie, Luca Travaglia si trova a difendere la ricca scrittrice milanese Carolina da un misterioso aggressore. Grazie all’aiuto del vice-questore Maganza, inizia a lavorare come guardia del corpo di Carolina e a collaborare con Palitha nell’apertura di un’agenzia investigativa. Un caso apparentemente banale li porterà a scoprire loschi traffici legati alla criminalità locale, aprendo la strada a nuove avventure e complicazioni.

Episodio 2: Intrighi e inganni a Milano

Nel secondo episodio, Palitha e Travaglia si trovano alle prese con la morte di un dipendente di un’azienda di spedizioni, ucciso durante una rapina. Ciò che sembrava un semplice caso di legittima difesa si rivelerà essere un intrigo ben più complesso, rivelando le vere facce della malavita milanese. Nel frattempo, Luca continua a proteggere Carolina, la cui vita è minacciata da un’ombra inquietante che si cela tra le pieghe della città.

Il cast e le puntate

Il cast della serie vede Edoardo Leo nei panni di Luca Travaglia, affiancato da attori come Hassani Shapi, Alice Arcuri, e Fausto Maria Sciarappa. Composta da 12 episodi della durata di 50 minuti ciascuno, “Il Clandestino” promette un mix avvincente di azione, mistero e dramma, ambientato nella vibrante cornice di Milano.