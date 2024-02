Il commovente gesto di Maria De Filippi verso la figlia di Costanzo (video)

Omaggio a Maurizio Costanzo: Maria De Filippi celebra il giornalista con sobrietà e risate

L’omaggio a Maurizio Costanzo organizzato da Maria De Filippi è stato definito “perfetto” da molti. La serata è stata caratterizzata da estrema sensibilità e sobrietà, senza cadere nel melodramma. Maria De Filippi ha reso omaggio al marito defunto con tante risate, evitando il piagnisteo. Tuttavia, al termine dell’evento, anche qualche lacrima è scesa dagli occhi di Camilla Costanzo, figlia di Maurizio.

“Questi fiori voglio darli a chi si sta commuovendo peggio di me. Mi sembra giusto”, ha dichiarato Maria De Filippi prima di donare un mazzo di fiori a Camilla Costanzo, visibilmente commossa. L’abbraccio e il bacio tra le due donne hanno reso il momento ancora più toccante e speciale.

Camilla Costanzo ha evidenziato l’importanza di Maria De Filippi nella vita di suo padre, Maurizio Costanzo. In un’intervista, ha raccontato come solo la conduttrice sia riuscita a convincere il giornalista a prendersi delle brevi vacanze durante l’anno. Prima dell’incontro con Maria, Maurizio evitava le vacanze per paura della noia, ma la De Filippi è riuscita a fargli cambiare idea.

Successo di “Dedicato a Maurizio Costanzo” anche negli ascolti tv

Oltre all’aspetto umano, il programma “Dedicato a Maurizio Costanzo” ha ottenuto un ottimo riscontro anche in termini di ascolti televisivi. Trasmesso fino a tarda notte su Canale Cinque, ha registrato una media di 1.889.000 spettatori e il 22% di share, con picchi che hanno superato il 31% di share e 2.568.000 spettatori. Un successo che ha confermato l’apprezzamento del pubblico per l’omaggio a Maurizio Costanzo.

