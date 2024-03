Il Complesso Dilemma di Douglas in Beautiful

Un Nuovo Inizio: La Trama di Beautiful del 25 marzo 2024

Nel vibrante episodio di Beautiful in onda oggi su Canale 5, il giovane Douglas si trova a un bivio straziante. Scopre che suo padre ha manipolato la realtà usando un’app per alterare le voci, impersonando Brooke e facendo credere di aver chiamato i servizi sociali. Con il cuore tormentato dal peso del segreto, Douglas si sente costretto a rivelare la verità. La sua etica e la sua innocenza lo spingono a rifiutare il perpetuare di una menzogna, nonostante la pressione di Thomas che cerca di convincerlo a tacere. Nel frattempo, i nonni Ridge e Taylor vivono un momento di rinnovata felicità, mentre Brooke è in preda alla disperazione per aver perso l’amore che credeva eterno.

Segreti Svelati: l’Episodio di Beautiful del 25 marzo 2024 in Streaming

Per chi è desideroso di immergersi nell’intensità di Beautiful, il mezzo non è di certo un ostacolo. Grazie a Mediaset Infinity è possibile godere dello spettacolo in diretta oppure on demand, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. Un servizio gratuito che si presta a soddisfare i gusti degli spettatori offrendo la possibilità di creare un account in modo semplice o utilizzando i dati di un profilo social esistente.

Oltre la Visione: la Replica dell’Episodio di Beautiful del 25 marzo 2024

Per coloro che sono rimasti affascinati dalle vicende raccontate nella puntata di oggi, Mediaset Infinity offre la possibilità di recuperare ciò che è già passato in onda. Una vera e propria “replica” che dà la chance di rivedere gli episodi quando è più comodo, grazie alla piattaforma on demand. Su La5, Beautiful è in replica nei giorni feriali alle ore 10.45 e il sabato alle 9.40, permettendo ai fan di rivivere i momenti più coinvolgenti della settimana.