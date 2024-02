Il confronto sulla sostenibilità: testimonianze sulla transizione ecologica

La Transizione Ecologica: Bilancio e Prospettive

Nella seconda sessione dell’European Colloquium ‘La Transizione Ecologica (raccontata da chi la fa)’, organizzata dall’Istud Business School, si è affrontato il tema della transizione ecologica e dei suoi impatti sulle imprese. L’evento, curato da Maurizio Guandalini, ha messo in luce la necessità per le aziende di affrontare sfide normative e burocratiche che spesso ostacolano l’attuazione di politiche di sostenibilità. Secondo Alessandro Marangoni dell’Irex, le lunghe e complesse procedure autorizzative in Italia rappresentano un ostacolo significativo per lo sviluppo delle energie rinnovabili, fondamentali per la decarbonizzazione.

Maurizio Guandalini: “La Transizione Ecologica (raccontata da chi la fa)”

Impatti e Impegni dalla COP28

Le decisioni prese alla COP28 di Doha hanno posto l’accento sull’abbandono dei combustibili fossili e sull’accelerazione della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Secondo Valentino Piana, è fondamentale negoziare quote di produzione e consumo energetico in modo equo e sostenere la mobilità elettrica. Roberto Grossi di Etica Sgr sottolinea l’importanza di garantire una transizione giusta per tutti, con particolare attenzione ai diritti sociali e alle condizioni dei lavoratori.

Valentino Piana: “Abbandonare i combustibili fossili nei sistemi energetici, in modo giusto, ordinato ed equo”

Innovazioni e Sfide nel Settore Energetico

La transizione energetica sta portando a cambiamenti significativi nel settore, con un crescente interesse per le energie rinnovabili e le tecnologie sostenibili. Romano Stefani di Dolomiti Energia Spa evidenzia la richiesta crescente di energia da fonti rinnovabili da parte dei consumatori e delle aziende. Inoltre, l’introduzione delle comunità energetiche e delle pompe di calore di nuova generazione sta rivoluzionando il modo in cui produciamo e consumiamo energia.

Romano Stefani: “Con la transizione energetica in corso sono sempre più i consumatori e le aziende che, scottate dal caro energia, vogliono avere contratti a lungo termine con energia derivante da impianti rinnovabili”

In conclusione, la transizione ecologica rappresenta una sfida e un’opportunità per le imprese e la società nel suo complesso. L’adozione di politiche sostenibili e l’innovazione tecnologica sono fondamentali per affrontare i cambiamenti climatici e creare un futuro più sostenibile per tutti.

