Il Consiglio di Stato respinge i cartelloni con il prezzo medio della benzina

Consiglio di Stato annulla cartelli prezzi carburanti

Il Consiglio di Stato ha respinto i cartelli che indicano il prezzo medio dei carburanti, cancellando l’articolo 7 del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 marzo 2023. Questo articolo imponeva ai distributori di carburante di esporre in modo evidente i cartelloni con i prezzi medi di riferimento. Il Ministero ha annunciato che sta lavorando alla revisione dell’articolo 7 del decreto trasparenza, che richiede agli esercenti di mostrare il prezzo medio giornaliero dei carburanti. Fonti del ministero hanno dichiarato che il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Ministero delle imprese e del made in Italy, confermando che il decreto ministeriale è stato emesso nel rispetto delle procedure. La sentenza 1806 ha annullato solo l’articolo 7 del decreto nella parte in cui imponeva l’esposizione giornaliera del cartello, poiché questa frequenza non è prevista dalla legge. I tecnici riformuleranno l’obbligo con una cadenza diversa.

Reazioni dei sindacati di categoria

Fegica e Figisc hanno sottolineato che non vogliono uno scontro con la categoria, ma sono pronti al dialogo senza imposizioni. I sindacati ritengono che la decisione rappresenti una vittoria per la categoria, che si è vista ignorata nonostante avesse offerto collaborazione per trovare soluzioni adeguate. Chiedono al Governo e al Ministro Urso di prendere atto della nuova situazione delineata dalla sentenza del Consiglio di Stato e di agire di conseguenza, affrontando i temi con le rappresentanze di categoria in modo costruttivo.

Associazioni dei consumatori e effetti sui prezzi

Secondo Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, l’introduzione del prezzo medio dei carburanti non ha avuto impatti sui prezzi. Dona sottolinea che l’informazione al consumatore è utile solo se accurata, criticando l’idea di basare la scelta del distributore solo sul prezzo più basso rispetto alla media regionale. Il Codacons ritiene che l’annullamento del decreto sui cartelli con i prezzi medi non avrà conseguenze dirette sui consumatori, poiché non ha contribuito a contenere i prezzi alla pompa. L’associazione chiede al Governo di adottare misure per evitare aumenti speculativi dei carburanti durante le festività e i periodi di vacanza.

