Il controverso scatto di Kate Middleton e i suoi figli

Il recente scatto di Kate Middleton con i suoi tre figli, in occasione della festa della mamma, ha generato polemiche. Inizialmente diffusa da diverse agenzie fotografiche, l’immagine ha destato preoccupazioni per un presunto fotomontaggio.

Le agenzie ritirano la foto

Agenzie importanti come Reuters e Associated Press hanno deciso di ritirare la foto per sospetti di manipolazione. La decisione è stata presa per mantenere l’integrità e gli standard professionali nell’ambito della fotografia.

Le precisazioni dell’Associated Press

Associated Press ha reso nota la decisione di rimuovere l’immagine dai propri archivi, sottolineando che sono emerse incongruenze che suggeriscono un’alterazione dell’immagine. In particolare, si è notata un’anomalia nell’allineamento della mano sinistra della principessa Charlotte nella foto.

Silenzio da Kensington Palace

Nonostante le crescenti speculazioni, il palazzo di Kensington ha scelto di non rilasciare dichiarazioni in merito alla controversia. La foto, attribuita al Principe William, sarebbe stata scattata all’inizio della settimana e successivamente inviata alle agenzie fotografiche.

La salute di Sarah Ferguson

Nel frattempo, un’altra notizia riguarda Sarah Ferguson, che ha subito un intervento per un melanoma. Le ultime informazioni sullo stato di salute della duchessa sono al centro dell’attenzione mediatica.