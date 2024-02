Il corpo senza organi interni della moglie: la verità finalmente rivelata

Indagine sulla Morte di Alfio Torrisi: la Richiesta di Verità della Moglie

La morte di Alfio Torrisi, 54 anni di Giarre, avvenuta nell’ottobre del 2023 al Rand Memorial Hospital di Freeport, nelle Bahamas, ha sollevato interrogativi e preoccupazioni da parte della sua famiglia. La vedova, Giusi Cundari, ha espresso il desiderio di conoscere la verità riguardo alla scomparsa degli organi interni del marito, scoperta durante l’autopsia. In seguito alla denuncia presentata, la Procura di Catania ha avviato un’inchiesta per fare luce su questa vicenda.

“Da quando mio marito è morto non abbiamo avuto pace e noi vogliamo sapere cosa è successo, vogliamo la verità. Siamo rimasti sconvolti dal sapere che non aveva gli organi interni.” – Giusi Cundari

Richiesta di Chiarezza e Verità: la Posizione della Famiglia

La famiglia di Alfio Torrisi chiede chiarezza e verità sulle circostanze che hanno portato alla mancanza degli organi interni durante l’autopsia. Giusi Cundari ha sottolineato l’importanza di conoscere i dettagli di quanto accaduto e ha espresso la sua richiesta al consolato italiano per ottenere il referto medico e dell’autopsia, al fine di fare luce su questa dolorosa situazione.

“Questo fatto straziante ci induce ad avere mille pensieri, mille dubbi. Noi vogliamo sapere la verità. Io chiedo allo Stato delle Bahamas gli organi di mio marito, il referto medico e dell’autopsia, perché noi a oggi non sappiamo la verità e vogliamo conoscerla.” – Giusi Cundari

La Difesa Legale e la Richiesta di Chiarezza

Gli avvocati che rappresentano Nirelli Giulio e la società coinvolta, Techni Teak, hanno sottolineato che non vi è alcun mistero dietro la mancanza degli organi interni durante l’autopsia di Alfio Torrisi. Hanno chiarito che la tecnica autoptica utilizzata era prevedibile e che non vi è nulla di irregolare nel procedimento seguito. La società Techni Teak è stata descritta come un’impresa rispettata nel settore, impegnata a garantire la sicurezza e il benessere dei propri dipendenti.

“Non c’è alcun ‘giallo’ in relazione alla mancata presenza degli organi all’interno della salma del povero signor Torrisi. È indispensabile chiarire come non sussista alcun ‘giallo’ in relazione alla mancata presenza degli organi all’interno della salma del povero signor Torrisi.” – Avvocati Concetto Ferrarotto ed Emanuela Fragalà

